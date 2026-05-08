Presidenta (E) Delcy Rodríguez lideró videoconferencia con gobernadores para abordar operatividad del SEN

CIUDAD MCY. – En el marco del plan de estabilización y optimización de los servicios públicos, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una videoconferencia con gobernadores del país, a fin de evaluar la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Este encuentro virtual tuvo como objetivo principal valuar los avances en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las principales plantas generadoras, así como supervisar el despliegue de las cuadrillas de Corpoelec en todo el territorio nacional.

Por otra parte, es importante recordar que el pasado mes de marzo, la Mandataria Encargada activó de manera inmediata el Plan Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica Consciente; medida, que tuvo una duración estimada de 45 días, con la finalidad de mitigar los riesgos sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y garantizar la estabilidad del servicio durante el pico de temperaturas más alto del año.

Vale acotar, que, para continuar garantizando la estabilidad del servicio eléctrico en el país, esta jornada de trabajo se basó en tres pilares fundamentales:

Mantenimiento integral.

Protección del SEN.

Atención ciudadana.

Asimismo, es relevante subrayar que, con estas acciones, la estatal eléctrica reafirma su compromiso de seguir avanzando en la recuperación plena del sistema y la mejora sustancial de la calidad de vida de la población.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA