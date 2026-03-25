Presidenta (E) participó en IV edición de la Cumbre «Prioridad en Iniciativas de Inversión Futura»

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de mostrar las capacidades de la Nación venezolana en sectores estratégicos, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, participa en la cuarta edición de la Cumbre Prioridad en Iniciativas de Inversión Futura (FII Priority).

La intervención de la Mandataria Encargada se desarrolla bajo la modalidad de videoconferencia. La actividad central tendrá lugar en el Faena Hotel & Forum de Miami Beach hasta el próximo 27 de marzo.

Es importante mencionar que bajo el lema «Capital en Movimiento», este encuentro global reúne a más de mil 500 delegados, incluyendo líderes mundiales, inversores de alto nivel y tecnólogos de Estados Unidos, Latinoamérica, Medio Oriente, Europa, África y Asia.

En esta cumbre se busca analizar cómo el flujo de capital debe adaptarse y liderar el panorama económico actual; marcando así una hoja de ruta crucial para el Instituto de Iniciativas de Inversión Futura antes de su 10ª edición principal en Riad, Arabia Saudita.

En este orden de ideas, es relevante acotar que entre los temas centrales se tiene previsto abordar puntos estratégicos como el capital, el talento y las ideas que evolucionan rápidamente, con especial énfasis en el crecimiento sostenible e inclusivo.

Por otra parte, con este encuentro también se busca obtener a través del diálogo, acciones que permitan alcanzar objetivos importantes, como transformar las discusiones en estrategias de inversión concreta en un momento de reasignación y revalorización del capital como eje para el desarrollo sostenible.

VENEZUELA JUEGA UN PAPEL RELEVANTE EN LA ECONOMÍA REGIONAL POR SU SEGURIDAD JURÍDICA

De igual forma, la mandataria (E) resaltó que Venezuela, después de una década, tuvo cero importación de combustible. Esto habla de los entornos positivos, lo que quiere decir que exista seguridad jurídica para las inversiones y su retorno.

En otro orden de ideas, afirmó que hoy Venezuela es uno de los países más seguros de la región, con tres homicidios por 100 mil habitantes, “pero tenemos ámbitos y desafíos qué atender, es por ello que se está en la etapa de recuperación”.

“Estamos en un proceso de estabilización, de ejecución de reformas que se requieren para ese entorno productivo y para recibir inversiones, que permitan diversificar los motores productivos de la economía Venezolana en varios sectores y que también tenga un impacto en la economía regional”, destacó.

DIÁLOGO ENTRE VENEZUELA Y EEUU

Agradeció que los gobierno de Venezuela y Estados Unidos, estén en disposición de abonar una agenda diplomática constrictiva bilaterales en beneficio de ambos países.

Es por ello que funcionarios venezolanos, se dirigen a la ciudad de Washington, EE. UU. para el establecimiento del diálogo diplomático político requerido para la vida de las naciones.

MÁS DE 120 EMPRESAS ENERGÉTICAS

En este poco tiempo, de encargaduría, se han recibido más de 120 empresas energéticas de Estados Unidos, Medio Oriente, Asia, Europa y África.

Asimismo, agregó que si le preguntan a la inteligencia artificial cuántas reuniones ha tenido la presidenta (E), la respuesta es que son más de 236 en tan poco tiempo.

RELACIONES DIRECTAS CON LOS PAÍSES

Por último, invitó a “conocer la verdad de Venezuela y no permitir que el espacio de diálogo entre los países sea tomado por transnacionales de la comunicación; llamo a que sea el diálogo directo con gobiernos, inversionistas”.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL | VTV

FOTO: CORTESÍA