Presidente Petro dispuesto a retirar aranceles a productos ecuatorianos

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su disposición en retirar los aranceles impuestos a productos provenientes de Ecuador en medio de una guerra arancelaria entre ambas naciones. Las tensiones entre ambos presidentes sobre el trato con el narcotráfico y la seguridad en la frontera llevaron a una guerra arancelaria que alcanzó productos de ambos países marcados con un 100 por ciento de aranceles.

La Comunidad Andina (CAN) dio un plazo de diez días para que se retiraran los aranceles impuestos por ambas naciones durante este periodo. Además advirtió que estas medidas tienen su impacto en el comercio subregional andino y también viola el Acuerdo de Cartagena, tratado firmado por los países miembros del bloque desde 1969.

De este modo, Petro, respondió a la solicitud de la CAN expresando su voluntad de avanzar en eliminar las diferencias arancelarias. «No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron», expresó el mandatario en su cuenta en la red social X.

Por si parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó que para el primero de junio entrará en vigor una reducción del 75 por ciento de los aranceles impuestos a productos que actualmente poseen un 100 por ciento. Esta medida busca «avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad» en la cual se puede potenciar un apoyo entre ambas naciones y mayor seguridad en la frontera, según expresó el gobierno de Ecuador.

La resolución del CAN también insta a ambos países a retirar otras sanciones que han impuesto en materia de comercio durante este tiempo producto a la guerra arancelaria. En ese sentido, la prohibición de Ecuador a entrar productos colombianos por vía terrestre y la decisión de Colombia de limitar el paso fronterizo solo por el puente internacional de Rumichaca.

Ecuador había anunciado el pasado mes de febrero un 30 por ciento de aranceles a varios productos colombianos, lo que escaló hasta a un 100 por ciento, y que recibió respuestas por parte de Colombia de igual manera manifestando su rechazo. El pasado mes también fueron llamados a consultas los dos países a través de sus embajadores en Bogotá y Quito.

FUENTE:EL FOCO

FOTO:CORTESIA