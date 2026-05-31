Pueblo de Chuao ya cuenta con su corredor artístico y cultural

Las fachadas y paredes que se encontraban deterioradas por el paso tiempo, fueron transformadas en lienzos urbanos a través de 12 obras visuales que exaltan los valores de la población costera

CIUDAD MCY .- En una muestra de compromiso con el rescate de los espacios públicos y la identidad regional, el equipo de Ciudad Mural plasmó en las paredes del emblemático pueblo de Chuao, en el municipio Santiago Mariño, un mosaico de historia, cultura y colores que reafirman las tradiciones de la localidad.

Esta serie de obras pictóricas se enmarca en el Plan de la Aragüeñidad y a la marca estadal “Aragua Encanta”, impulsadas por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez con el fin de proyectar las potencialidades turísticas del estado.

Durante las jornadas artísticas el equipo abordó multiples paredes que se encontraban en franco desgaste por el paso del tiempo, transformándolas en lienzos urbanos a través 12 obras visuales.

Los murales son inspirados en la fauna, flora, frutos, paisajes, manifestaciones culturales y personajes autóctonos que dejaron una huella imborrable en la historia de Chuao.

Con la culminación de este proyecto, el pueblo costero de Mariño da un paso firme para consolidarse como una ciudad mural que cuenta con su corredor artístico y cultural para deleite de propios y visitantes.

Además, esta obra funcionará como atracción del turismo nacional e internacional que dinamizará la economía y el emprendimiento local.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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