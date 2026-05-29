Reviven legado de Marilyn Monroe con piezas íntimas y legendarias de cine

CIUDAD MCY.- La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales que se expondrá para celebrar el centenario de su nacimiento, además revelan cómo una de las estrellas de Hollywood más magnéticas, moldeó su imagen con piezas que han pasado a la historia del cine.

Marylin Monroe: Hollywood Icon, es el nombre de la muestra, disponible en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, para sumergir a los asistentes en un viaje que trasciende su mito de sex symbol en el séptimo arte para explorar la psique de Norma Jean.

Monroe «era una mujer compleja y le encantaba leer, el arte, el cine, y creo que era una artista realmente creativa. Espero que estos objetos cuenten la historia de cómo estaba moldeando esa imagen pública», indicó a Sophia Serrano, curadora asociada en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La muestra cuenta con una exposición de notas escritas de su puño y letra en los márgenes de sus guiones, libros de su biblioteca personal, maquillaje que se conserva tal cual lo dejó, así como el armario que definió a la estrella de Hollywood, como el icónico vestido rosa de Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias), de 1953.

La selección cuenta además con cientos de piezas que la propia intérprete atesoró, desde correspondencias, contratos que marcaron su destino, recibos cotidianos y retales de periódicos en los que se hablaba de su impacto en la industria en su época dorada.

La preservación de algunas de sus pertenencias más íntimas y, hasta el momento, desconocidas para el público, permiten reconstruir una vida que no fue fácil y que ella misma se encargó de dejar constancia hasta su prematura muerte el 4 de agosto de 1962, con 36 años.

La exposición se organiza de forma temática para que los objetos dialoguen entre sí. «Todas estas piezas logran contar una historia sobre quién era, no tanto Marilyn, sino más bien Norma Jeane», precisó la curadora. Entre el vestuario exhibido se encuentran artículos cedidos por coleccionistas privados que han custodiado este patrimonio durante décadas, como el que utilizó en películas como Niagara o Bus stop (Nunca fui santa), así como diseños de alta costura que se puso en estrenos y eventos de la industria.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA