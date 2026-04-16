Romuald Wadagni gana elecciones presidenciales en Benín

CIUDAD MCY.- La Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA) de Benín publicó resultados provisionales que otorgan al ministro de Economía y Finanzas, Romuald Wadagni, el 94,05 % de los votos en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo.

El candidato oficialista, de 49 años, venció al exministro de Cultura Paul Hounkpè, quien obtuvo el 5,95 % y admitió su derrota antes de la divulgación de los datos. La participación electoral alcanzó el 58,75 %, según la CENA, cuyos resultados deberán ser validados por la Corte Constitucional para su proclamación definitiva.

Wadagni, identificado como el delfín del presidente saliente Patrice Talon, gobernará por un mandato de siete años, tras la reforma constitucional aprobada en diciembre, la cual amplió el periodo presidencial de cinco a siete años, con posibilidad de reelección por una vez.

El ganador cuenta con el respaldo de la Unión Progresista para la Renovación (UPR) y el Bloque Republicano (BR), fuerzas que dominan el Parlamento beninés.

FUENTE: EL FOCO

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