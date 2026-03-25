CIUDAD MCY.- El Ministerio de Agricultura de Rusia anunció la suspensión temporal de las exportaciones de nitrato de amonio hasta el 21 de abril, con el objetivo de garantizar el suministro interno durante la campaña de siembra de primavera.

Según el comunicado oficial, la decisión implica la paralización de licencias de exportación tanto vigentes como en trámite, aunque se mantienen excepciones para acuerdos intergubernamentales previamente establecidos. Moscú busca así evitar desabastecimientos en su sector agrícola y asegurar la estabilidad productiva en una temporada clave.

El trasfondo de esta decisión no puede separarse de la escalada bélica en Oriente Medio en torno a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. La consecuente inestabilidad en el estrecho de Ormuz —por donde transita una porción significativa del comercio global de fertilizantes, petróleo y gas— ha alterado profundamente las cadenas de suministro internacionales.

En este escenario, Rusia, responsable de aproximadamente el 20 por ciento del mercado mundial de fertilizantes, se posiciona como un proveedor clave. Sin embargo, la decisión de priorizar el mercado interno podría tensionar aún más los precios globales y agravar la inseguridad alimentaria en regiones dependientes de importaciones.

La medida también se inscribe en un marco más amplio de respuesta a las restricciones económicas impuestas por Occidente contra Rusia desde el inicio de la Operación Especial en Ucrania en 2022. Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados han aplicado múltiples paquetes de sanciones dirigidos a sectores estratégicos rusos, incluyendo energía, banca, transporte y comercio exterior.

Rusia y China condenan enérgicamente la injerencia de Estados Unidos en Cuba, atribuyendo la grave crisis energética de la isla antillana al prolongado embargo y las nuevas sanciones por el gobierno estadounidense que impiden la llegada de petróleo.

FUENTE: EL FOCO

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