TOM fortalece su cartelera con alianzas directas y salto a la era digital

En miras de modernizar la experiencia de visitar el recinto, el presidente del Teatro de la Ópera anunció los nuevos planes para que los usuarios se animen a disfrutar de la cultura y el entretenimiento de la región.

CIUDAD MCY.- En un encuentro con los medios de comunicación, el presidente del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), Sendy Romero, anunció la nueva hoja de ruta del recinto cultural, centrada en establecer estrategias y alianzas directas con los artistas.

Esta iniciativa busca eliminar intermediarios para garantizar una cartelera de entretenimiento atractiva, variada y con precios asequibles para todo el público aragüeño.

Como parte del proceso de modernización institucional, Romero destacó como una de las «buenas nuevas» el próximo lanzamiento de la página web oficial del TOM.

Este portal tiene como objetivo principal la digitalización de los servicios y la creación de una ticketera online propia, facilitando a los usuarios la adquisición de boletos de manera rápida y segura.

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE MAYO

La agenda del mes aniversario inicia este 9 de mayo a las 6:00 PM con un homenaje de Sin Fronteras como un show especial a las madres. Para esta función, se ha dispuesto una promoción especial en las entradas de 8$ por una persona o 15$ por dos.

El 15 de mayo, el TOM vibrará con el «Amanecer Llanero» en los espacios del Café TOM, contando con las voces de Amílcar Peña, Carla Camarán, Miguel Aguirre y Carolina Cabrera. Ese mismo día se activarán actividades en la plazoleta, iniciando un ciclo de conciertos de música llanera y salsa que se repetirán cada 15 y último de mes.

La cartelera de mayo continúa con las siguientes presentaciones:

15 y 16 de mayo: La obra «Los penes también hablan» (Sala Principal).

23 de mayo: Dancing Retro Mix.

24 de mayo: Show infantil «Magia en las Estrellas» con el Team Creativo.

GRANDES PRODUCCIONES DE JUNIO Y JULIO

El Presidente del Teatro adelantó que para el 27 de junio, la actriz Andreina Álvarez presentará su espectáculo «El Juego de Catar Hombres» con un costo de entrada general de 5$.

La celebración por el primer año de gestión de la actual directiva se llevará a cabo el 11 de julio con la presentación de Mimi Lazo y su pieza «Mi Sexta Boda». Los costos para este evento de gala oscilarán entre los 36$ en zona VIP hasta los 15$ en laterales superiores. La programación de julio cerrará los días 23 y 24 con la participación de Soy Klei.

Para el mes de agosto, se confirmó la pieza «Soltero, Casado, Viudo y Divorciado» el día 14, con un elenco integrado por Xavier Muñoz, Karl Hoffmann, Rolando Padilla y Carlos Moreno.

EL TEATRO VA A LAS COMUNIDADES

Bajo la premisa de la 4T, el TOM refuerza su compromiso social con programas de formación y esparcimiento. El programa «La Escuela va al Teatro» permitirá que diversas instituciones educativas del estado realicen visitas guiadas recibidas por el equipo de producción.

Asimismo, se impulsa «La Comuna va al Teatro», una iniciativa en la que se visitan las salas de autogobierno de la región para otorgar entradas de cortesía a los trabajadores, asegurando que el arte sea un derecho accesible para todos. Romero informó que actualmente se encuentran realizando castings para nuevas producciones musicales, invitando al talento regional a estar atentos a las próximas convocatorias.

REPORTE DE ACTIVIDADES

Además, Romero aprovechó la presencia de los medios para informar un reporte de las actividades que han efectuado desde que inició su gestión; 1mil 394 personas beneficiadas con los talleres de danzas en sus diversos géneros de parte de las Gala Dancísticas Aragua Nos Une, talleres gratuitos en los cuales participaron 200 bailarines.

Asimismo las Master Class para bailarines realizadas en el 2025 se tuvo una cifra de 2mil 9 participantes. Aparte, se llevaron a cabo las visitas guiadas nocturnas “de terror” el pasado mes de octubre con un total de 200 visitantes en 3 noches continuas.

Con el proyecto de La Escuela Va al Teatro, el pasado mes de diciembre se ejecutaron 2 funciones en las que hubo 957 espectadores. Además, el mismo mes instalaron el pesebre viviente más grande del estado, que tuvo 1mil 770 espectadores durante los 3 días que se desarrolló.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS :CIUDAD MCY