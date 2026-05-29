Tripulación de la nave espacial china Shenzhou-21 regresó a la Tierra

CIUDAD MCY.- La tripulación de la nave espacial china Shenzhou-21 retornó con éxito a Tierra luego de completar su misión de investigación científica en la estación orbital Tiangong, reseñó Sputnik este viernes.

Los tres astronautas retornaron en una cápsula de descenso que se posó en la zona de aterrizaje de Dongfeng, que se encuentra en la región Mongolia interior, al norte de China.

La misión tripulada despegó el viernes 31 de octubre del año pasado, a las 23:44 hora local (15:44 GMT).

De acuerdo con medios internacionales, la tripulación relevó a los astronautas de la misión previa y realizó experimentos científicos.

Para completar sus objetivos permaneció 210 días en órbita, tiempo con el que estableció un nuevo récord de estancia para un único equipo de astronautas chinos.

AVN

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