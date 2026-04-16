Velocistas venezolanos competirán en Mundial de Relevos en Botsuana

CIUDAD MCY.- Los velocistas Glanyernis Guerra y Bryant Álamo lideran el equipo nacional que competirá entre el 2 y 3 de mayo en el Campeonato Mundial de Relevos Gaborone 2026, el cual se celebrará en Botsuana. Por las damas, Orangys Jiménez y Glanyernis Guerra, puestos 1-2 en la evaluación nacional en los 100 metros, figuran como titulares en la competencia universal de relevos en conjunto con los también velocistas principales Bryant Álamo y Eubrig Maza. Estos atletas fueron seleccionados tras la celebración de la Copa de la Federación de Atletismo, desarrollada previamente en el estadio Brígido Iriarte de Caracas.

Asimismo, tendrán como corredores suplentes a Ainhoa Rengifo y Alexis Nieves. Nuevos cupos mundiales también se conquistaron con vista al certamen global Sub-20 Oregón 2026 en el marco de la evaluación nacional de Copa FVA. La mirandina Oriana Díaz despegó hasta los 6.27 metros en el salto de longitud para cumplir con creces con la mínima exigida de 6.22 y agregarse en la prueba al escalafón selectivo a la cita universal.

Asimismo, Yenifer Mendoza en el triple salto se apuntó a la lista de elegibilidad al obtener 13.07 en la modalidad, en la cual solicitaban 13.00. Finalmente, Orlando Fernández con los 70 metros conseguidos en el lanzamiento de jabalina se suma también a la lista de Oregon 2026.

El plazo clasificatorio del Campeonato Mundial Sub-20 Oregón 2026 finaliza el próximo 26 de julio.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA