Vinotinto sub-20 lista para dar la pelea en el Maurice Revello

La mejor participación de Venezuela fue en el 2022 cuando quedó subcampeona de la competencia
CIUDAD MCY.- La Vinotinto sub-20, que estará bajo el mando de Juan Domingo Tolisano, dirá presente en el Torneo Maurice Revello que se realizará del 31 de mayo hasta el 13 de junio en las sedes de Aviñón, Aubagne y Toulón.
Esta será la edición 52 de este torneo, antes llamado «Esperanzas de Toulon», y la tercera participación de Venezuela en este campeonato que alberga a las jóvenes promesas de los diez países participantes.
La selección batallará en el grupo B contra las selecciones de Canadá (01/06), Costa de Marfil (03/06), Portugal (08/06) y Japón (11/06).
Mientras que en el A estarán: Arabia Saudita, China, Colombia (Sub-19), República Democrática del Congo y Túnez.
OBJETIVO DEL TORNEO
Con una plantilla bastante completa y equilibrada, la selección afrontará este torneo con el objetivo de superar lo hecho en la edición del año 2022, donde salieron subcampeones tras caer contra Francia en la final.
En aquella ocasión destacaron jugadores como Telasco Segovia, quien se llevó la distinción al «MVP» del torneo, Jon Aramburu, Yersson Chacón, Carlos «Pipo» Vivas, Kervin Andrade, Jeriel de Santis, Bryant Ortega, entre otros.
A SACARSE LA ESPINITA
Luego de esa exitosa presentación en el 2022, la edición del 2023 dejó un trago amargo para la selección al no rendir como lo esperaba bajo el mando de Ricardo Valiño y quedar en el puesto ocho del torneo.
VINOTINTOS HISTÓRICOS DEL TORNEO
Desde su primera edición en el año 1967 han desfilado infinidad de jugadores, y algunos de ellos lograron escalar hasta la élite del fútbol mundial, entre los que destacan:Cláudio Taffarel (Brasil, 1987), Alan Shearer (Inglaterra, 1991), Rui Costa (Portugal, 1992), Nuno Gomes (Portugal, 1996), Thierry Henry (Francia, 1997), Juan Román Riquelme (Argentina, 1998), James Rodríguez (Colombia, 2011), Ruben Loftus-Cheek (Inglaterra, 2016), otros.
CONVOCADOS
Porteros: Diego Ochoa (UCV FC), Erickson Lira (Caracas FC), Alan Vázquez (Metropolitanos).
Defensas: Marcos Maitán (Monagas SC), Víctor Fung (Stanford University, USA), Sebastián Hernández (UCV), José Rivas (Barras FC, BRA), Román Davis (UCV FC), David Rodríguez (Academia Puerto Cabello), Ricardo Rincones (Monagas SC), Aytor Herrera (Caracas FC).
Mediocampistas: Jhon Mancilla (Monagas SC), Gustavo Lozano (Dvo. Táchira), Marco Morigi (NY Red Bulls, USA), Henrry Díaz (Monagas SC), Luis Carrero (NK Maribor, ESL), Charly Vegas (Caracas FC), Gustavo Caraballo (Orlando City, USA), Juan Uribe (Caracas FC), Yerwin Sulbarán (RB Salzburgo, AUT).
Delanteros: Diego Claut (Dvo. Miranda), Aquiles Zamora (Necaxa, MEX), Yimvert Berroterán (UCV FC).
FUENTE: GLOBOVISIÓN
FOTO: CORTESÍA