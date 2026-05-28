Vinotinto sub-20 lista para dar la pelea en el Maurice Revello

La mejor participación de Venezuela fue en el 2022 cuando quedó subcampeona de la competencia

Esta será la edición 52 de este torneo, antes llamado «Esperanzas de Toulon», y la tercera participación de Venezuela en este campeonato que alberga a las jóvenes promesas de los diez países participantes.

La selección batallará en el grupo B contra las selecciones de Canadá (01/06), Costa de Marfil (03/06), Portugal (08/06) y Japón (11/06).

Mientras que en el A estarán: Arabia Saudita, China, Colombia (Sub-19), República Democrática del Congo y Túnez.

CIUDAD MCY.- La Vinotinto sub-20, que estará bajo el mando de Juan Domingo Tolisano, dirá presente en el Torneo Maurice Revello que se realizará del 31 de mayo hasta el 13 de junio en las sedes de Aviñón, Aubagne y Toulón.