Xi Jinping reafirma postura de China respecto a la independencia de Taiwán

CIUDAD MCY.- El presidente chino Xi Jinping recibió este viernes (10) en Beijing a la presidenta del Kuomintang (KMT, Partido Nacionalista Chino), Cheng Li-wun, en el primer encuentro entre un líder del KMT y un mandatario chino en diez años.

En la reunión, Xi, que también es secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), afirmó que la «independencia de Taiwán» es «la principal responsable de socavar la paz en el Estrecho de Taiwán» y que no debe tolerarse ni aceptarse, según la agencia de noticias Xinhua. Cheng, por su parte, reafirmó la oposición del KMT al separatismo y defendió que los dos partidos trabajen juntos por el «rejuvenecimiento nacional», que en términos generales, en China, significa superar el legado de subordinación y penurias dejado por el «siglo de humillación».

Xi Jinping estructuró su intervención en torno a cuatro principios para el desarrollo de las relaciones entre ambos lados: mantener una identidad nacional común, defender el desarrollo pacífico, ampliar los intercambios y la integración, y trabajar por el rejuvenecimiento de la nación china. La base para todo ello, reafirmó, es la adhesión al Consenso de 1992 y la oposición a la independencia de Taiwán. «Las diferencias entre sistemas sociales no pueden ser pretexto para la separación», dijo Xi.

El presidente chino afirmó que la «independencia de Taiwán» es «la principal responsable de socavar la paz en el Estrecho de Taiwán».

El presidente añadió que el reconocimiento de que ambos lados del Estrecho pertenecen a una sola China es la «cuestión central» para preservar lo que llamó patria común. «Acogemos cualquier propuesta favorable al desarrollo pacífico de las relaciones entre los dos lados y haremos todo lo posible por promover cuanto sea beneficioso para ese desarrollo», afirmó.

Xi también invocó el contexto de este año para reforzar el llamado al acercamiento: 2025 marca el 160 aniversario del nacimiento de Sun Yat-sen, cuyas banderas de revitalización de China y de reunificación nacional fueron citadas como herencia común de los dos partidos.

El presidente chino afirmó además que la tendencia hacia el «gran rejuvenecimiento de la nación china» y el «impulso para que los chinos de ambos lados del Estrecho se unan» no cambiará, independientemente de las transformaciones en el escenario internacional. La reunión contó con la presencia de Wang Huning y Cai Qi, miembros del Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano del PCCh.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA