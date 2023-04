CIUDAD MCY.- Especialistas alertan sobre la aparición de obstrucciones en las arterias coronarias en adultos jóvenes debido al tabaquismo, sedentarismo y otros hábitos nocivos para la salud.

De acuerdo con cifras históricas globales que manejan instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, tanto en hombres como mujeres.

Esta tendencia también se replica en el país, sin embargo, en Venezuela los especialistas en el área advierten que cada vez es mayor el número de personas entre 40 y 50 años que acuden a los servicios médicos por padecer obstrucción de las arterias coronarias, que es una de las patologías más frecuentes en Cardiología.

El doctor Chadi Nasser, cirujano cardiovascular del Grupo Médico Santa Paula (GMSP) explicó que en la actualidad se está atendiendo a pacientes con enfermedad coronaria cada vez más jóvenes, cuando en el pasado “lo común” era que se presentaran casos de enfermedad coronaria en pacientes con mayor edad. Destaca que esta afección tiene un componente genético, pero hábitos nocivos como fumar, no hacer ejercicio y no cuidar la alimentación influyen en su aparición temprana.

Señaló el especialista que “en los adultos la enfermedad coronaria es la patología cardíaca más frecuente por varias razones: hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, una dieta que no es balanceada, la presencia de enfermedades metabólicas como la diabetes, todo esto va sumando a que el paciente presente enfermedades coronarias.

Claro está, la herencia tiene un papel preponderante, crucial, por lo que cuando hay antecedentes familiares y además se tienen estos hábitos poco saludables el riesgo se cuadruplica. Nasser aclara que la incidencia disminuye considerablemente si la persona se cuida y lleva una vida saludable, aunque tenga esta afección en su historia médica familiar.

El doctor detalló que hay dos formas de tratar las obstrucciones en las arterias coronarias: Por vía endovascular con la colocación de stent, (un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón) que es un procedimiento que llevan a cabo los cardiólogos intervencionistas, y el bypass coronario, que es la cirugía de revascularización miocárdica. Este procedimiento es el que practican los cirujanos cardiovasculares.

Añadió que “los cirujanos cardiovasculares operamos los casos en los que no es posible, o recomendable, la resolución con stent, ya sea porque las obstrucciones son muy severas, están muy calcificadas o hay enfermedades multivasos, o del tronco principal de la coronaria izquierda, entre otras razones. En la cirugía coronaria, el especialista no quita la obstrucción, sino que extrae arterias y venas al paciente de su propio cuerpo y hace puentes para que la sangre circule por esa nueva vía, porque ya no lo podía hacer donde está la obstrucción”.

El cirujano cardiovascular puntualiza que los bypass coronarios representan alrededor de 60

a 70% de las intervenciones cardiovasculares centrales en adultos, en la institución de salud

privada.

El otro 30-40% son cirugías para pacientes que padecen afecciones cardíacas estructurales como, por ejemplo, las valvulopatías y patologías de la aorta torácica.

La ruta del corazón. El paciente electivo, es decir, que no llega debido a una emergencia, se realiza exámenes

que están disponibles en el GMSP como el perfil de laboratorio preoperatorio, estudios imagenológicos, radiografía de tórax, ecocardiograma, cateterismo cardíaco, evaluación neumológica, estudio de anestesia preoperatorio y evaluación cardiológica.

La intervención se realiza en los quirófanos de la institución que cuentan con equipos de última tecnología y en el procedimiento participan especialistas de diversas áreas altamente calificados. Posteriormente a la intervención, el paciente se recupera de uno a dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que cuenta además con un área especial de cuidados post operatorios cardiovasculares.

Indicó el doctor Nasser que “en estas cirugías se involucra un equipo multidisciplinario: el cardiólogo, el cardiólogo ecografista, el cardiólogo hemodinamista, un anestesiólogo cardiovascular, un terapista intensivo cardiovascular, los perfusionistas y el equipo de enfermería, que acompañan al cirujano cardiovascular.

Además, nos asisten médicos de otras áreas de acuerdo con las patologías que tenga el paciente como nefrólogos o neumólogos y todas esas especialidades las tenemos en el GMSP”.

Añadió que el riesgo de un bypass coronario se calcula de forma individual, pero que en pacientes con buenas condiciones de salud -diabetes o hipertensión controladas, por ejemplo, es menor al 2%. Luego de cumplir su rehabilitación cardiovascular, la persona operada puede retomar su vida cotidiana.

Cateterismo diagnóstico

Para quienes presentan una patología en las arterias coronarias, enfermedades cardíacas congénitas o insuficiencia cardíaca, el GMSP va a realizar su quinta jornada de Cateterismo Diagnóstico, con un equipo de médicos cardiólogos especialistas en hemodinamia, los días 12, 13 y 14 de abril. Las personas inscritas deben asistir a una evaluación previa al procedimiento, que serán los días 10 y 11 de abril.

A pesar de ser un estudio invasivo, el Cateterismo Diagnóstico es un procedimiento rápido, seguro e indoloro, que en esencia consiste en la exploración de los vasos arteriales y venosos de las estructuras vasculares con fines de diagnóstico.

Las plazas para realizarse esta intervención son limitadas por lo que se debe reservar cupo llamando o escribiendo vía WhatsApp al 0414 / 0424 / 0412 CLINICA 2546422, en donde facilitarán cita y organizarán los pasos siguientes.

