CIUDAD MCY. – El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), calificó de desastre las próximas elecciones primarias de la oposición venezolana, que serán realizadas en algunas iglesias del país.

«Va a ser un desastre, ellos lo saben. No se requiere hacer un análisis con variables, es la realidad. Los testigos que van a estar en las iglesias, imagínense las peleas y después la quemada de votos. Una crisis moral que tiene la oposición venezolana, no le juegan limpio al país. No tienen credibilidad y eso va a ser un desastre y le van a echar la culpa al gobierno, de las peleas entre ellos», aseveró.

La aseveración la realizó durante la rueda de prensa de la tolda roja, transmitida por Venezolana de Televisión, en referencia a las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, quien informó que las iglesias, instituciones educativas, sedes sindicales y espacios públicos serán centros de votación.

El primer vicepresidente del Psuv resaltó que el hecho que las elecciones primarias de la oposición se realicen en algunas iglesias, pone de relieve el verdadero carácter de la Conferencia Episcopal Venezolana.

«Ahora que van a hacer sus elecciones en las iglesias, que serán los centros electorales. Esto deja claro el papel de la Conferencia Episcopal en Venezuela. El Partido de la jerarquía eclesiástica en nuestro país. No les da vergüenza, andan expuestos para que quede claro cuál es su posición política. Mientras el chavismo sigue unido, no pueden hacer nada para dividir a las fuerzas revolucionarias», recalcó.

Por otra parte, desde el Psuv manifestaron su apoyo al proceso que adelanta el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional para la próxima elección y designación de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el tema nacional, Cabello destacó que la tolda roja continúa el despliegue en el país, para el encuentro de la Dirección Nacional del Psuv y la jefatura de bases del partido, «quienes tiene una cartografía clara, el conocimiento del terreno, que es algo fundamental para la acción y atención al pueblo».

AVN