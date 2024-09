CIUDAD MCY.- En sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional rechazó la decisión grosera e injerencista adoptada por la extrema derecha española en el Congreso de Diputados, sobre el desconocimiento de la victoria popular de Nicolás Maduro Moros, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y donde pretenden reconocer al asilado, Edmundo González Urrutia.

El presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, en ese sentido, indicó al congreso español “debería darles vergüenza repetir esa barbaridad que cometieron en 2019 nombrando a un ágrafo, a un analfabeta funcional como presidente interino. No diré lo que eso significó para el pueblo de Venezuela que luchó contra el mundo entero y los derrotó por toda la línea. Juan Guaidó no es más que un ladrón, no es más que un millonario que disfruta de las mieles del dinero que se robó. Vuelven a incurrir en el mismo desatino, estupidez, estulticia, imbecilidad y lo vuelven a hacer y deciden y se arrogan la función del CNE porque no conoce ni las leyes de Venezuela”.

“España es hoy un refugio de homicidas, golpistas, violentos. Porque frente a los reclamos de un niño de ocho años que fue asesinado por Julio Borges ¿por qué el sistema de justicia de España no extradita a Julio Borges? No por sus delitos políticos y acciones violentas, que son muchas, no por haber solicitado sanciones criminales, ¿por qué no han autorizado la extradición de Julio Borges? Porque defienden a un homicida de niños. Ese asesino está protegido por el gobierno de España”, agregó.

Romper relaciones

En este sentido, el diputado Jorge Rodríguez señaló que solicitará al Gobierno nacional, romper relaciones con el Reino de España, también relaciones comerciales, “para que cesen los vuelos entre España y Venezuela, y que todas las actividades de índole comercial con empresas españolas sean cesadas de inmediato. Este es el atropello más brutal del Reino de España contra nuestro país”.

“Nosotros no hemos capturado seres humanos para hacerlos trabajar hasta la muerte, nosotros no le hemos vendido armas a país alguno. Todo lo que tenemos es para nuestra defensa, todo lo que tenemos es para el cuidado de nuestra gente. Nosotros respetuosos como somos no nos inmiscuimos en las asuntos internos de ningún país, por eso este atropello es inaceptable y de inmediato crea el clima anti venezolano y se genera ese clima mentiroso, falsario contra Venezuela, es inaceptable, no nos vamos a quedar con esa”, añadió.

Quien también estuvo presente en este debate fue la diputada Tania Díaz, quien denunció que el Parlamento Español se convirtió en portavoz del fascismo internacional al apoyar los actos cometidos por la ultraderecha venezolana, mientras otros países del mundo viven momentos de incertidumbre por distintos intereses financieros.

VTV