Ciudad MCY.- La Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, invitó a los empresarios nacionales y representantes de Fedecámaras a invertir y asumir los desafíos del crecimiento indetenible de la República Bolivariana de Venezuela, que pese a las ilegales y criminales medidas coercitivas unilaterales extranjeras, ha mantenido y aumentado su crecimiento, cuyo registro en el Producto Interno Bruto (PIB) para el primer semestre de 2024,es de un impresionante 8,58 % y para el segundo semestre se espera que sea aún mayor.

“Imagínense ustedes a Venezuela, que ha logrado tantas cosas pese a las restricciones (sanciones) imagínense ustedes de lo que somos capaces”, expresó, contundente, a los empresarios en San Cristóbal, donde asistió a la invitación de Fedecámaras a una de sus asambleas en el estado Táchira.

“Tenemos un problema bueno, lo llamo bueno porque es derivado del crecimiento económico. Venezuela está creciendo por encima de las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que proyectó cinco por ciento de crecimiento, y ya tenemos 14 trimestres consecutivos creciendo y la proyección de este primer semestre, según el Banco Central de Venezuela, es 8,58 por ciento y esperamos que en el segundo semestre sea mejor que el primero”, manifestó la alta funcionaria gubernamental.

Recordó que este “problema bueno” se corresponde a los requerimientos de una economía en crecimiento, que demanda más y más trabajo, obras, bienes, más combustible, más gas, electricidad, servicios públicos, electricidad y más divisas. La Vicepresidenta Ejecutiva comentó que gracias al modelo antibloqueo efectivo y que ha funcionado, Venezuela ha podido superar los daños de las mal llamadas “sanciones”.

Alabó la ayuda del sector privado venezolano, que con inventiva propia avanza con una posición optimista, por amor a Venezuela y en unidad, para rechazar las conductas de la oposición apátrida que solo pide más sanciones que hacen daño a todos. “Nos une el rechazo a estas agresiones y nos une el amor para construir el futuro del país y de nuestros hijos, hijas, en en paz, y que no se imponga la guerra”, resumió.

Indicadores de éxito

Delcy Rodríguez, mostró láminas estadísticas de los indicadores de éxito de las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro Moros, en la lucha contra el bloqueo económico y financiero, que se ha aplicado a solicitud de la ultraderecha y los grupos extremistas.

Entre los años 2015 y 2021, recordó, Venezuela perdió 642 mil millones de dólares, y el 99 por ciento de los ingresos en divisas. Pero, ahora, la Venezuela potencia con sus reservas energéticas más grandes del planeta, tiene un papel protagónico en un nuevo rumbo con la exportación de gas. “Lo verán muy pronto, Venezuela exportando, somos potencia de gas”.

Extendió a los empresarios nacionales la invitación del presidente Maduro a invertir en la industria energética venezolana, en áreas de grandes y productivos negocios de gas, petroquímica y petróleo. En el tema de la inflación, Venezuela derrotó la hiperinflación inducida por el bloqueo, que llegó a 344 mil por ciento, y de enero a septiembre de 2024 se ha dado el más bajo indicador, incluida la más baja mensual desde 1989. Y en dato anualizado, ha bajado al 27,5 por ciento.

Con respecto al tipo cambiario, informó que la variación de enero-septiembre 2024 llegó a 2,68 por ciento, en comparación con el 2023, que fue de 96.84 por ciento y en 2021 de 260 po ciento. En la variación “no oficial” del tipo cambiario, rememoró que hace unos años llegó a ser de 8 mil 701 por ciento, y en este año 2024 la cifra es de 11,88 por ciento.

Acotó que esta variación del tipo de cambio oficial y no oficial, crea la presunta “brecha cambiaria”, la cual origina distorsiones y provoca especulación económica y política, porque la divisa no oficial tiene un valor arbitrario que no se corresponde con las leyes económicas legítimas. Dijo que seguirá el Estado en el combate contra esa brecha, con operaciones quirúrgicas, para preservar el uso de las divisas necesarias para ese crecimiento constante del país.

En alimentación y otros rubros, se recuperó el abastecimiento general y la cifra de consumo de proteínas mejoró con respecto a la situación de hace un lustro. “Y eso para ustedes es positivo, poder garantizar una población que acceda a los bienes y a los servicios que se producen”.

El crédito ha crecido en los últimos 12 meses, además del proceso de democratización del crédito con la banca pública y los fondos públicos, donde se han atendido casi a 900 mil personas, a través de financiamientos a emprendimientos.

“Así que voy a cerrar como inicié, estamos en un extraordinario momento de crecimiento y expansión de las capacidades productivas y económicas de Venezuela, y eso supone un esfuerzo extraordinario para que resolvamos lo que significa, los desafíos que se derivan del crecimiento que hoy estamos conociendo; el crecimiento también trae importantes desafíos y que solamente los vamos a poder resolver en la unión nacional, en los consensos que se han venido construyendo”, resumió.

Finalmente, Delcy Rodríguez agradeció la invitación para su asistencia a esta asamblea de Fedecámaras. “En nombre del presidente Maduro agradezco la invitación, y les extiendo su mensaje de esperanza y de optimismo para que sigamos avanzando en conjunto y pensemos en la Venezuela 2040, en 2050, líder energético del nuevo mundo”.

VTV