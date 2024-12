CIUDAD MCY.- Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron este jueves el informe de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, correspondiente al período 2021-2024, en el que se destacó que el fuego eterno del ideario bolivariano no permitirá la huella del extranjero en suelo venezolano; así lo destacó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

«Nos obliga el fuego eterno del ideario bolivariano a no permitir que la huella del extranjero pise la tierra sagrada nuestra; la Guayana Esequiba es nuestra y no bastará nuestra existencia y espíritu para su defensa», enfatizó la primera autoridad del Poder Legislativo desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas.

El presidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, Hermann Escarrá, explicó que el informe contiene 15 tomos que expresan el estudio, dictamen, análisis y la evaluación de la Guayana Esequiba. “Lo dijo con toda la responsabilidad, ninguna posibilidad que no sea afirmar que el Esequibo es nuestro; fue y será siempre nuestro”, ratificó.

El parlamentario detalló que se entregará en el mes de enero del 2025 un trabajo de dos tomos sobre la configuración territorial de Venezuela, que destaca un hito fundamental para los venezolanos, que es la Capitanía General, y termina en el Acuerdo de Ginebra, donde estuvo al frente los mejores investigadores y el apoyo de 80 universidades del país.

Al mismo tiempo, Escarrá explicó que el primer artículo de la Constitución Bolivariana de Venezuela fue la base principal de la referida comisión que presenta la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo; al igual, agradeció a la bancada de la oposición en el Parlamento que participó junto a los diputados del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb).

VTV