Ciudad MCY.- El presidente de la directiva del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, anunció que la Comisión Especial de Diálogo en la Asamblea Nacional (AN) se declara en sesión permanente con la finalidad de construir el consenso de ideas que serán entregadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que evalúe y elabore el cronograma electoral y convoque los nueve comicios previstos para este año 2025.

“Hay que hacer tres elecciones en este año 2025, agréguese las consultas al Poder Popular para los proyectos del pueblo y, eventualmente también, toda la discusión alrededor de la reforma constitucional que está proponiendo el presidente Nicolás Maduro Moros”, expuso el diputado Rodríguez, en rueda de prensa junto al primer vicepresidente de la Comisión Especial, diputado Luis Eduardo Martínez, y el segundo vicepresidente, diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

Informó que, en este primer y amplio encuentro parlamentario en la AN, participó el 100 % de los representantes de todos los partidos políticos y organizaciones electorales, inclusive los voceros y designados por gobernaciones de oposición, quienes han propuesto diversas ideas, consideraciones y planteamientos. “Estuvimos todas y todos, no hubo absolutamente ni uno solo de los factores políticos ni de los órganos de mandatarios regionales y municipales que no hayan estado representados aquí el día de hoy», destacó.

“Y decidimos, vista la premura de todas las discusiones, declararnos en sesión permanente. En este momento están trabajando tres mesas, mesas en funcionamiento de donde van a surgir propuestas”, agregó. Señaló que se han planteado todas las posibilidades: hacer todas las elecciones juntas o separadas, prioridad de realización, cuáles son los parámetros legales y los requisitos, cuáles son las adecuaciones necesarias, el tema de la circunscripción, la elección de la Asamblea Nacional, la representación proporcional, los circuitos uninominales y plurinominales.

“Hay muchos temas a discutir y fíjense que debe ser Venezuela uno de los pocos países del mundo que convoca a los actores políticos para que hagamos propuestas al único órgano capacitado por la Constitución para organizar, convocar elecciones, contar votos y adjudicar cargos de elección popular: el CNE. Creo que es un evento de profundización de la democracia”.

El alto directivo parlamentario acotó que el CNE debe organizar y convocar tres elecciones obligatorias (AN, Gobernaciones y Alcaldías), así como las restantes del Poder Popular y la eventual reforma, lo cual requiere trabajo que no se limita al día de la elección ni es solamente el día de la proclamación o de la adjudicación de los cargos. Es una elección que necesita un cronograma electoral con unos procesos en el tiempo, con un elaborado y preciso plan de trabajo, desde la convocatoria del evento electoral, las postulaciones, las 32 auditorías electorales, el registro electoral, la impresión de las boletas y la difusión de candidaturas en la campaña, entre otros elementos necesarios.

“Yo creo que esta reunión es una colaboración de los factores políticos de Venezuela para la paz de la República, porque todas y todos expresaron su firme determinación de cuidar esta Constitución Bolivariana, la paz de los venezolanos y venezolanas y participar en las contiendas electorales que se convoquen. Todos y todas sin excepción”.

Rodríguez expresó que las elecciones previstas para este año son una renovación de casi todos los cargos de elección popular. «Por delante, paz, prosperidad, futuro y elecciones para tirar para el techo», aseveró contundentemente.

