CIUDAD MCY.-En el contexto del Festival Mundial Viva Venezuela mi Patria Querida, sexta edición Portuguesa, se celebró el encuentro de cultores y cultoras con más de mil personas en el Centro Cultural Tomas Montilla de la ciudad de Guanare. El evento contó con la visita del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, quien fue recibido por el gobernador del estado, Primitivo Cedeño.

Cabe destacar que, los cultores y cultoras de los 14 municipios de la entidad llanera se movilizaron y, en medio del entusiasmo por el ambiente festivo, exhibieron sus artesanías, tales como, alpargatas, muñequería, pinturas, bolsos de cuero, madera tallada e instrumentos musicales como maracas, cuatro y bandola.

Asimismo, un aproximado de 150 Locainas de Portuguesa le dieron la bienvenida al ministro Villegas, con baile, música, tambores y vestidos con sus característicos y coloridos trajes que enfatiza la identidad de este patrimonio cultural del estado, el cual tiene vida desde hace mas de 200 años.

“Yo recibo con respeto esta manifestación que me han dado las Locainas de Agua Blanca, porque forma parte de sus tradiciones, es una manera hermosa de sembrar en los niños y niñas lo que no debe perderse jamás lo que debe pasar de generación en generación, independientemente de las circunstancias que nos toque vivir y es la identidad cultural”, expresó el ministro.

Villegas, mencionó que en la actualidad, la diversidad cultural venezolana es un motivo de orgullo y de cohesión nacional.

“Esto que hoy vivimos es un paso adelante en la consolidación de nuestra unidad nacional, no es un tema menor, la cultura no es decorativa, no es algo secundario, es algo como el alimento del espíritu, tan importante como una arepa, como es esta musicalidad, como esta tradición que ha pasado de generación en generación”, afirmó el Ministro.

Por otra parte, se refirió al proceso de registro de cultores y cultoras en la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, la cual fue lanzada en este año 2024, destacando que hasta ahora se han registrado 514 mil cultores en todo el territorio nacional y que además seguirán ingresando a quienes deseen formar parte de esta misión que tiene como objetivo, atender y velar por las necesidades de todo aquel que hace cultura en Venezuela.

FUENTE Prensa MPPC