Ciudad MCY.- Cuando este pueblo siente que está amenazado se une más; cuando el fascismo amenaza, este pueblo se pone al frente, está listo para el contra-ataque y ha sido fulminante y se convierte en el protagonista de la Gran Victoria Popular”, expresó este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la instalación de una exposición videográfica y fotográfica de los tres meses de la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros, en las elecciones del 28 de julio.

“Tres meses después tenemos razones para celebrar y salir a la calle. ¿Dónde están ellos, dónde andan? Encuevadas como las ratas, huyendo”, reclamó Cabello, en la plaza Bolívar de Caracas, junto a ciudadanos y ciudadanas que sobrevivieron a las acciones terroristas de los “comanditos” de la muerte de María “Sayona” Machado, autoridades de Caracas y voceros y voceras del partido socialista.

El alto dirigente socialista recordó que los venezolanos salieron a las calles contra el fascismo terrorista de la oposición, y en Caracas enfrentaron a los sicarios que el 29 y 30 de julio mataron a su propia gente y a los chavistas que defendieron la victoria del presidente.

“Igual que el 11 de abril (2002), además de matar a su propia gente, se encargaron de perseguir al pueblo chavista, causarle daños, nos asesinaron a nuestras mujeres luchadoras, asesinaron a Guardias Nacionales Bolivarianas (…) Ellos no creen en elecciones, solo hablan de elecciones para usarlas de pantalla. Eso lo hemos vivido una tras otra vez, en 30 elecciones”.

Recordó Cabello que en la Asamblea Nacional (AN) se estudian las leyes electorales para su revisión y aprobación antes del 15 de diciembre, y ya los candidatos opositores perdedores no tendrán la impunidad de quemar las ciudades cuando los resultados no le son favorables. “El que le caiga le chupa, si usted no cumple con la ley, usted quedará fuera; quien no se monte en el tren de la patria, del futuro, de la paz, se quedó fuera”.

“Estos opositores son serviles, lacayos del imperialismo y cuentan con dinero, es una oposición nauseabunda, que da asco, que no tiene valores ni principios, hoy están huyendo (…) pero se les acabó el jueguito y la impunidad, la justicia va detrás de ellos”.

Enumeró las elecciones que están pendientes, de gobernadores, alcaldes, concejales, legisladores. “Elecciones de todo, y después no chillen por perder. La fuerza revolucionaria debe estar más unida para consolidar los espacios del poder para el pueblo”.

El 28 de julio, ratificó en forma contundente, el pueblo mayoritario y revolucionario acompañó la victoria de Maduro, y el próximo 10 de enero se juramentará en las calles junto al mandatario nacional. “El 10 de enero nos vemos en la calle y nos vamos a juramentar todos, pueblo-presidente y presidente-pueblo (…), cada quien nos hacemos la banda presidencial y nos juramentaremos todos para que vean que aquí gobierna el pueblo”, instruyó a las masas multitudinarias en toda Venezuela.

“Ellos pueden inventar lo que quieran, tienen el alma vendida al diablo, pero aquí en Venezuela más nunca van a volver a gobernar. Nos han buscado por las buenas y por las malas y los hemos derrotado, porque en Venezuela le pusimos freno al fascismo”, concluyó.

VTV