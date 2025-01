Ciudad MCY.- El pedalista Edwin Torres de la Lotería del Táchira se quedó con la corona en la segunda etapa de la Vuelta al Táchira con un tiempo de tres horas 38 minutos 80 segundos en el recorrido de 157,4 kilómetros que se trasladó la mañana de este lunes desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, hasta la ciudad de Santa Bárbara de Barinas.

La etapa partió a las 10 de la mañana desde la avenida Carabobo de San Cristóbal. Desde un inicio el pelotón se mantuvo compacto durante el trayecto con fugas que fueron neutralizadas por el grupo. Asimismo, las pequeñas fugas que se concretaron fueron protagonizadas por un pedalista venezolano y por el ciclista Fredy Díaz de la selección de Colombia, quien, a falta de pocos metros antes del cuarto y último esprint, a los 135,9 kilómetros de carrera, fue consumido por el grupo.

En la entrada a la población de Santa Bárbara, el grupo, que se mantuvo con un promedio de velocidad de 43.40 kilómetros por hora, regresó a marchar en conjunto al acercarse a la carrera 4 de Santa Bárbara, que conducía en línea recta hasta la Plaza Padre Adonay Noguera. Donde estaba ubicado el arco de llegada de la etapa y donde finalmente se coronó en esprint el corredor de la Lotería del Táchira, Edwin Torres.

Para Torres, que terminó en la primera etapa en el sexto lugar, esta fue una etapa extenuante que le afectó a nivel físico y mental, pero supo sobrellevar el cansancio animándose a sí mismo con unas plegarias para llenarse de fuerzas y terminar con éxito en la jornada. «Lo único que puedo decir es gracias a Dios. Venía con mucho dolor de pierna y desconcentración de la etapa; venía con ganas de que mis compañeros respondieran más al final. Ya entrando a Santa Bárbara sabía que podíamos. En la última curva se me salió la cadena, no me descontrolé, sabía que era muy lejos, y a lo último esperé que ellos hicieran el sprint, me aproveché de la rueda de ellos y cuando sentí ya las piernas para tirar lo último, empecé a acelerar desde antes. Casi me quitan la etapa a lo último, pero de reojo vi que no me iba a pasar», agregó.

Fuente: MinDeporte