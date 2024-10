***El joven aragüeño resaltó que el equipo aurirrojo espera concretar la victoria en los cuartos de final para su respectivo ascenso**

CIUDAD MCY.- Javier Bravo, joven aragüeño de 20 años, actualmente se desempeña como arquero en el Aragua Fútbol Club, y durante su visita a la sede de Ciudad MCY resaltó que la fusión, solidaridad y la unión han sido elementos fundamentales en el buen desempeño del equipo aurirrojo durante esta temporada.

“Me parece que fuimos un equipo bastante sólido con el pasar de las fechas, pero aguerridos como siempre, buscando siempre los tres puntos, buscando siempre lo mejor, la unión ha prevalecido entre los miembros del equipo. Fue una temporada bastante complicada, aunque con altas y bajas; sin embargo, como equipo, siempre juntos vivimos todos los momentos.

Cuartos de final

Destacó que todos los representantes del Aragua FC participarán en los cuartos de final en Yaracuy el próximo 26 de octubre. “Tenemos un partido de cuartos de final, vamos con mucha ilusión a buscar ese partido, porque es un partido para buscar el ascenso, entonces me parece que va a ser muy bonito y es muy importante para todos”.

Bravo considera que todos los jugadores físicamente se encuentran en su mejor nivel, “por más que hayan pasado muchos partidos, me parece que estamos físicamente muy bien para enfrentar estos dos partidos que nos tocan”.

Agradeció a toda la fanaticada por el apoyo que le han dado al equipo. “Eso nos da mucho, mucho aliento a nosotros como jugadores, en el partido y sobre todo en estos momentos es que los necesitamos”, expresó.

Afianzar su confianza

El portero del equipo aurirrojo considera que fortalecer su confianza ha sido lo más difícil. “Tengo buenos entrenadores, realizo mis entrenamientos, cada vez que pasaban los días me iba bien; sin embargo, había que seguir esforzándose más y más y más para ir mejorando, gracias a esto me he logrado el lugar donde estoy”, señaló.

Recordó que su carrera ha ido en ascenso, entró al Aragua siendo sub-19, “me parece que he evolucionado bastante, porque después me pusieron a jugar como profesional. Lo siento como algo de mucha resiliencia porque en ese año de la sub-19 logramos clasificar”, mencionó el guardameta.

En aquellos tiempos fue el mejor portero de Venezuela en su categoría. “Cosas como esas me hicieron crecer, luego pasé a la sub-20 en el año siguiente”.

Considera que para lograr las cosas es necesario tener paciencia. “Es necesario buscar lo más importante que es la mejoría individual, que todos debemos tener y en todos esos años aprendí muchas cosas y he mejorado bastante”, mencionó.

El joven portero añadió que aunque sigue siendo el mismo ha tenido mucha madurez mental y física, lo que le ha permitido mejorar en muchos aspectos, a pesar de tener siempre la disciplina. “Siempre nos exigimos más, no importa la edad, hora, porque siempre voy a entrenar, cada día es importante luchar por tus sueños”, apuntó.

REINA BETANCOURT