CIUDAD MCY.- “Ha sido una reflexión sabia la de Lula. Pudiera decir que es un punto a favor de Lula. Ni más ni menos”, expresó este lunes el presidente Nicolás Maduro Moros, al comentar las noticias internacionales que dan cuenta de las declaraciones del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó que no cuestionará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, para evitar que otros países hagan lo propio con la Corte Suprema de Brasil.

“Estoy de acuerdo con las recientes declaraciones del presidente Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos. Me parece que ha sido una reflexión sabía de Lula”, reiteró el jefe de Estado venezolano, durante el segmento Zona Digital de su programa semanal Con Maduro+.

El mandatario brasileño recalcó su deseo de no alimentar la confrontación. «Quiero que Venezuela viva bien, que cuiden al pueblo con dignidad. Yo cuidaré a Brasil, Maduro cuidará [a Venezuela], el pueblo venezolano cuida a Maduro y yo cuido a Brasil», aseveró. En esa misma línea, aseveró que su gobierno no puede estar enfocado en confrontaciones con otros países de la región. El presidente brasileño también subrayó que no tienen derecho a cuestionar las decisiones de las cortes supremas de otros países, y afirmó: «Yo no quiero que ningún país haga lo propio con la mía».

El presidente Maduro celebró esta rectificación de su par brasileño, al manifestar que cada país tiene sus propios asuntos y las instituciones para resolverlos. “Me parece muy bien, estoy de acuerdo con Lula. Cada país resuelve sus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica soberana y Venezuela con sus instituciones y su dinámica soberana”, concluyó.

VTV