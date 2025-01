Ciudad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su acostumbrada entrevista con el periodista español, Ignacio Ramonet, desde el Palacio de Miraflores, señaló que en el 2024, «desmadraron» el plan del imperio para destruir la Revolución Bolivariana y al pueblo venezolano.

«Este año nosotros hemos desmadrado el plan imperialista para tratar de destruir a la Revolución Bolivariana. Y ellos mantienen su empeño, obcecado, obsesionado, de desestabilizar a Venezuela. Y entonces tratan de convertir, así como convirtieron las elecciones presidenciales el 28 de julio en una elección mundial, y ahora con las redes sociales más todavía, la manipulación de las redes sociales. ¿Cuántas elecciones hubo en el 2024 en el mundo? cientos de elecciones», indicó.

Recalcó que «el imperio creyó que en el 2024 podía dar un golpe definitivo en Venezuela, hicieron un doble juego. Por un lado, lo que yo he llamado la diplomacia del engaño, que lo practican mucho los imperios y el imperio estadounidense en el mundo, con sus distintas modalidades, la diplomacia del engaño con falsa atracción, falsas ofertas, para tratar de ellos, luego de ganar espacio, clavarte el puñal por la espalda; o también aplican en otros momentos la diplomacia del engaño en base al chantaje, a la amenaza de invasión, de guerras económicas».

A su vez, agregó que el Gobierno nacional conoce «todas esas formas de actuar del imperio estadounidense y sus aliados. Ellos creyeron que el 2024 era el año definitivo y aplicaron la diplomacia del engaño, a partir de negociaciones que desarrollamos con el gobierno saliente Joe Biden, que ellos incumplieron plenamente».

Señaló que en referencia a las conversaciones de Barbados y de Qatar, que «incumplieron de manera vulgar, descarada. Y por debajo, favorecieron, financiaron, apoyaron y promovieron el resurgimiento de un brote de extrema derecha fascista que controlara a buena parte de la oposición venezolana, y que volvieran a enrumbarla hacia una gran conspiración, el caballo de Troya que necesitan para destruir a los países. Y ellos creían, una vez más, como lo creyeron en el golpe de Estado de 2002, subestimándonos, subestimando al pueblo de Venezuela, creyeron que tenían el plan perfecto. Pero un pequeño detalle, no contaron con el inmenso poder que tiene el bloque histórico de la Revolución Bolivariana. No contaron que en Venezuela hay un bloque histórico poderoso y que tiene una fusión perfecta entre el Poder Popular, el poder militar y el poder policial».

Tomas de Posesión en Venezuela y EE.UU.

Por otro lado, fue consultado sobre la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el 20 de enero y la suya (Nicolás Maduro) el próximo 10 de enero en Venezuela, donde el periodista añadió que los ojos del mundo se posan sobre ambas investiduras, a lo que el jefe de Estado venezolano, dijo que esto se debe a que existe una disputa por el control y el dominio de Venezuela.

«Las elecciones en Venezuela fueron el 28 de julio, y las de EE.UU. en noviembre, pero el mundo las convirtió en una elección mundial. Ahora quieren que el 10 de enero sea una toma de posesión mundial. Tratando de hacer lo que no han logrado ni van a lograr, que es desestabilizar nuestra patria, desestabilizar nuestra democracia, descarrilar a Venezuela y tratar de llevarlo por los caminos del caos, la división, llevarlo por los caminos del enfrentamiento y con el caos, la división, la violencia, hacer un llamado a una intervención extranjera militar, que es el sueño último de esta idea descocada del fascismo venezolano, de la extrema derecha, de tratar de aplicar un método de máxima presión, violencia y destrucción de las fuerzas revolucionarias del chavismo», destacó.

Ratificó que «Venezuela está en paz, calma, tranquila y segura de su destino, segura de su camino. Y así como hemos sabido desgajar, desmadrar, desmontar, conspiraciones internas, caballos de Troya fascistas internos, presiones externas, mercenarios, terroristas, durante estos 25 años, hemos tenido ya el aprendizaje y la capacidad para nosotros garantizarle al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo que nos apoyan, que nos aman, que aman al pueblo de Venezuela, que Venezuela va a seguir su senda de independencia, paz y revolución».

Trump a la Casa Blanca

El mandatario nacional, indicó que hay que esperar que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegue a la Casa Blanca. «Y, luego que llegue a la Casa Blanca, veremos, pues. Si tú me preguntaras, ¿Cuál es la política del bolivarianismo del siglo XXI? Nosotros, los bolivarianos del siglo XXI. ¿Cuál es la política que me enseñó a mí el Comandante Chávez? ¿Y cuál es la política que yo he practicado con Estados Unidos? Te diría, diálogo, respeto y entendimiento».

«Aquí de este lado, en esta silla presidencial, estará Nicolás Maduro Moros con la experiencia de todos estos años. Y siempre listo a pasar la página para relaciones de respeto, de diálogo, de cooperación, con el Gobierno de los Estados Unidos, con la sociedad estadounidense y, bueno, todo el pueblo de Venezuela. Así que, ojalá, sea ese el rumbo, el destino de nuestras relaciones. Bueno, esperemos que llegue primero Donald Trump y después veremos», enfatizó.

VTV