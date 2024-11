CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante la celebración del primer aniversario de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), rechazó el resurgimiento del fascismo del que hoy en Europa, Asia, África y Latinoamérica se habla y manifestó que esta corriente impulsa al individualismo y afecta a la sociedad y a la familia.

«Ellos propician la exacerbación falsa del individualismo, sálvese quien pueda, sálvate tú, no importa quién esté al lado, así dice el neoliberalismo. El individualismo es el camino a la destrucción de la misma idea de familia, de sociedad humana; sálvese quien pueda, no importa más nadie. El fascismo aflora, además, la exacerbación del ego; el ego es como el diablo, a quien pica lo engaña y lo destruye; he visto gente fabulosa, que llega a un cargo y se llena de ego, y yo los veo, y el ego los mata, los acaba y terminan en el ostracismo del basural de la historia, los enemigos de nuestra patria, el imperialismo, el capitalismo, cultiva el ego y hace creer que son únicos», dijo.

Destacó que el individualismo y el ego no son el camino porque esos términos llevan a la destrucción del propio concepto de familia. «El camino es la integración de un desarrollo justo, completo e integral de la personalidad individual, de nosotros como seres humanos, en una aspiración, en una lucha y en una partición colectiva que es la construcción de una sociedad, la realización del ser social».

Enfatizó que, junto al movimiento de la Gran Misión Venezuela Mujer, se debe construir una nueva sociedad, recuperar a la mujer venezolana y garantizar un poderoso movimiento del ser social de mujeres venezolanas para una sociedad socialista, incluyente, armónica, libre y pacífica.

Recordó que la GMVM nació como una Gran Misión Estructural para elevar a las féminas a una extraordinaria dimensión; asimismo, dijo que han recuperado a la patria venezolana de 930 misiles que como sanciones criminales lanzaron contra la economía del país. «Hemos recuperado nuestro país de la conspiración permanente de la ultraderecha fascista y del imperialismo, pero aún falta mucho para consolidar el proceso de recuperación integral, en lo económico, en lo político, en lo social; haciendo de tripas corazón con nada».

Puntualizo que un año después, la GMVM ha demostrado la justeza de su nacimiento, de su existencia y el poder que va teniendo en la realidad venezolana.

Resaltó que irán a la búsqueda de las mujeres que quieren ser protagonistas de esta nueva historia. «Hay que involucrar a la mujer en el protagonismo, en la participación, en un nuevo liderazgo». Tenemos un buen punto de partida; hay que seguir en ese camino.

Finalmente, dijo que fue con la llegada del Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Frías y la Revolución Bolivariana que el tema de la mujer se convirtió en un foco central de la agenda política del país.

