CIUDAD MCY.-Durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que enviará una representación de su Gobierno a la investidura del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, programada para el próximo 10 de enero.

Al ser consultada por los medios sobre su asistencia a las ceremonias de toma de posesión del mandatario venezolano y de Donald Trump en Estados Unidos, señaló que “en el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela, Leopoldo de Gyves, y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general”.

Como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este 10 de enero de 2025, el jefe de Estado jurará ante la Asamblea Nacional (AN) para un nuevo periodo presidencial (2025-2031), tras su reelección el pasado 28 de julio.

Históricamente, ambos países han mantenido una relación de amistad, cooperación y respeto, además de contar con una posición neutral de relaciones diplomáticas con el Gobierno constitucional.

FUENTE VTV