CIUDAD MCY.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró este domingo en entrevista al programa Abriendo Puertas, transmitido por medio privado, que la revisión de las causas de los detenidos por participar en los hechos de violencia post electoral no tiene nada que ver con alguna ONG, como se ha difundido en muchas redes sociales y medios de comunicación.

En este sentido señaló que las liberaciones se han dado «porque el Ministerio Público junto a los tribunales correspondientes están haciendo su trabajo tras la revisión de cada caso, incluida la reunión con los familiares de los detenidos». Saab fue enfático al insistir en que seguirán «recibiendo a los familiares de los detenidos porque hay un contacto directo para evaluar cada uno de los casos».

«Hemos realizado la revisión de medidas, para liberaciones, tras el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, pero tienen que visibilizarse las víctimas del terrorismo, deben saber que estas personas tienen dolientes también. Fueron 28 asesinados y 190 heridos y la destrucción de al menos 500 instituciones públicas», indicó el fiscal.

Asimismo, valoró el respeto a los Derechos Humanos que garantiza el Estado venezolano e insistió en la postura del MP de visibilizar a las víctimas y a los victimarios de esas acciones que tuvieron una coordenada, «y fueron ordenados por quienes ahora están prófugos». No obstante, acotó que en la actualidad «tenemos una total calma y convivencia en el país»».

Cabe recordar que entre viernes y sábado se han otorgado 225 medidas sustitutivas, requeridas conforme al artículo 285 de la Constitución de la República, que establece que el Ministerio Público es responsable de asegurar el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales en los procedimientos judiciales.

En relación a la presunción de que haya niños detenidos en el contexto de las protestas poselectorales, Saab comentó: ¿la edad de un niño cronológicamente cuál es? Desde un bebé recién nacido hasta los 10 años. Entre 11 y 13 entra en la edad de preadolescente. Entre 14 y 17 eres adolescente. Entonces decir eso y empezar a hacer propaganda con eso es sumamente infame (…). La LOPNA prohíbe que se judicialicen niños, que se judicialicen jóvenes menores de 14 años. Por lo tanto es mentira, porque la ley lo prohíbe».

En relación al trato hacia los detenidos, aseguró: «reciben atención médica, fiscales nuestros los visitan. Tenemos todos los recaudos de dichas visitas, de dichas atenciones, de dichas revisiones de medidas que fueron en una primera etapa otorgadas. «Se están revisando otros casos de manera coordinada como establece la ley».

Sobre las acusaciones de vulneraciones a los derechos humanos, enfatizó: «en Venezuela, eso que tú has dicho que han difundido medios internacionales, no es verdad. No existe. Aquí se están revisando casos. Se están procesando casos. Quien sea inocente será liberado. Quien se determine su culpabilidad será condenado».

Casos de corrupción

Durante el programa, Tarek William Saab también se refirió a los avances en los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público. Sobre este tema, puntualizó: «si nos vamos al tema de la industria petrolera: 34 tramas de corrupción en PDVSA. Hemos procesado a varios exministros (…). Emitimos un comunicado explicando la razón del por qué se dan esas detenciones y posteriormente comunicaremos los alcances de todas las investigaciones que hemos hecho».

Asimismo, subrayó: «hay 9 mil 362 acusaciones. 21 mil 851 imputaciones en los últimos siete años; y si han obtenido aproximadamente 6 mil sentencias condenatorias».

En relación a las declaraciones de Edmundo González Urrutia donde afirma que volverá a Venezuela para juramentarse como presidente electo, Saab recalcó: «eso es un chiste, pero macabro. ¿Por qué es un chiste macabro? Porque la Asamblea Nacional es quien juramenta a quien ha sido electo presidente. En este caso, el resultado electoral transmitido, verificado tanto por el Consejo Nacional Electoral como por la Sala Electoral del TSJ, es el presidente Nicolás Maduro Moros que será juramentado el 10 de enero».

Fuente: nota de prensa