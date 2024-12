“Cuando me disponía a enfocar todas mis prioridades en tomarme en serio mi nueva pasión como triatleta supe que estaba embarazada, esto en un principio me paralizó. Sentí que mis objetivos deportivos no los iba a poder lograr más nunca, pero luego de unos meses utilicé mi maternidad para tener más motivos para superar mis metas. Mis hijos son mi mayor motor y después de sus nacimientos, he tenido muchos logros”, dijo la venezolana.

Justo después de dar a luz, en 2019 completó su primer half Ironman en seis horas, en un tiempo mejor de lo que ella esperaba. A partir de ese momento, su carrera ha tenido un ascenso muy importante, tanto así que ya participó en su primer campeonato mundial.

En 2022 terminó de primera en su categoría en el Ironman 70.3 de Carolina del Norte, con un tiempo 4 horas y 53 minutos, lo que le dio un cupo para participar en el Mundial de Half Ironman de Finlandia del año siguiente. “Competir en mi primer Mundial fue algo increíble. Ya solo con estar ahí, compitiendo con los mejores 2000 triatletas del planeta fue un sueño hecho realidad”, expresó la caraqueña.

2024 ha sido el año que ha catapultado a Zyman como la mejor triatleta del país. En mayo compitió en el Ironman 70.3 Muncie y volvió a clasificar al Mundial 70.3, a realizarse en Marbella, España en 2025. A su vez, en noviembre participó en el Full Ironman Gulf Coast de Florida y finalizó en el tercer lugar de 400 atletas que compitieron en su categoría, con un tiempo de 10 horas y 31 minutos.

Ese resultado le otorgó un cupo para representar a Venezuela en el Campeonato Mundial de Ironman (distancia completa) de 2025 a realizarse en Kona, Hawai. Esta será su primera participación en la final del campeonato del mundo de 115 millas, la cual es la más prestigiosa del planeta y que significa un sueño para cualquier triatleta de alta competencia. En ella se reúnen los atletas más destacados del mundo, en una dura prueba que consiste en natación de 3,8 km, ciclismo de 180 km y cierra con un maratón (42,19 km.).

“Este año ha sido espectacular para mí, pero el próximo será grandioso por los retos que tengo por delante y ya me estoy preparando para asumirlos. Son dos mundiales en los cuales no solo competiré por mí sino también por mi país, por lo cual es una gran responsabilidad”, concluyó Zyman.

