**Como un gran anhelo de lo más profundo de su corazón, vieron cristalizados sus sueños luego de su operación de pie equinovaro, la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, fue un apoyo fundamental acompañando y motivando a los infantes en todo su proceso**

CIUDAD MCY.-Tras un proceso postoperatorio que inició en el año 2024, los sueños se hicieron realidad en este 2025 para los pequeños guerreros aragüeños intervenidos quirúrgicamente por una patología de pie equinovaro, y recibieron la atención médica de profesionales, que ahora les permite dar sus primeros pasos en un nuevo caminar.

Este largo proceso, orientado por la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, estuvo recargado de mucha oración, esperanza, fe y buenos deseos para los pequeños, a quienes la Mandataria acompañó, visitó y motivó durante todo la jornada pre y post operatoria en las instalaciones de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (Asodiam), en aras de ratificar la total rehabilitación de los niños.

Esta buena noticia fue anunciada por la Mandataria regional a través de un audiovisual en el que señala que los niños después de terapias, operaciones y tratamientos dieron sus primeros pasos.

“Hoy, Aragua, me convertí en la mujer más feliz que puede existir en esta tierra amorosa, juntamente con sus padres, con sus madres, tragué lágrimas, las lágrimas secas que en algún momento alguien me dijo que era imposible que las lágrimas secas existieran, me las tragué para que no me vieran llorar, porque era un motivo de regocijo, era un motivo de alegría; los mismos médicos, las mismas manos, la misma esperanza, los mismos corazones, los mismos anhelos, la misma ilusión”, expresó Carpio visiblemente feliz.

De igual manera, ratificó que en Aragua los sueños se hacen realidad y la felicidad de los niños es lo más valioso. “Agradecida del Cielo por haber dado esa oportunidad, que hayamos servido de canal para que la sonrisa nunca se desnude de su rostro. Gracias a nuestro Presidente por haber aprobado los recursos, gracias al Dios del Cielo, gracias a la vida, gracias a ti, Aragua, pero ahora podemos decir que los sueños sí se hacen realidad”.

Gracias al apoyo del Gobierno regional, estos infantes vieron cristalizado un gran anhelo de lo más profundo de su corazón, luego de un tiempo de espera, resiliencia, esperanza y fe.

