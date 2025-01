Ciudad MCY.- A días de haber inaugurado el Jubileo de 2025, en su último mensaje del año 2024, el papa Francisco volvió a explicar el significado de este mega-evento eclesial que atraerá a Roma a más de 30 millones de peregrinos hasta el 6 de enero de 2026 y recordó que “la esperanza de un mundo fraterno no es una ideología, no es un sistema económico, no es el progreso tecnológico”, es Jesús.

Para él, “la esperanza de un mundo fraterno es Él, el Hijo encarnado, enviado por el Padre para que todos lleguemos a ser lo que somos, es decir, hijos del Padre que está en los cielos y, por tanto, hermanos entre nosotros”, manifestó.

Papa Francisco comparte mensaje de Fin de Año: Esperanza y fraternidad (Foto agencias)

Internacionales

Papa en mensaje de Fin de Año: “Esperanza de un mundo fraterno no es una ideología”

Caracas, 31 de diciembre de 2024 VTV

Y es que la “obra decisiva” es dejar “que Dios cambie en mí lo que es indigno de un hijo, lo que no es humano, y en la que me comprometeré, cada día, a vivir como hermano y hermana de mi prójimo”, reflexionó.

Hizo énfasis en la necesidad de cultivar un mundo fraterno, donde todos podamos vivir con la misma dignidad, unidos como hermanos y hermanas, sin importar las diferencias. La fraternidad, como núcleo de este mensaje, sería la clave para superar los retos que enfrenta la humanidad.

La tarde del 31 de diciembre, para el calendario litúrgico, se celebran las primeras vísperas de la solemnidad de santa María, Madre de Dios. Además, como es el último día del año civil el Papa Francisco reza un Te Deum de acción de gracias por el año que termina. Una cita en la que el pontífice también envía un mensaje muy directo a la ciudad de Roma en estos primeros días del Jubileo 2025.

