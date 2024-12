CIUDAD MCY.- Todo aquel, dirigente, gobierno o país entrometido que pretenda opinar y dar lecciones sobre asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela está condenado a secarse, y la mejor manera de enfrentar estos intentos ilegales de condenar o tutelar la política nacional es a través el Poder Popular, tal como se prevé con las elecciones de Jueces y Juezas del próximo 15 de diciembre, aseveró este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

“Nosotros no nos metemos en asuntos internos de otros países, pero de otros lados ellos creen que pueden meterse en los asuntos internos de Venezuela. Y la mejor forma de defender nuestra soberanía, nuestro honor, es ejerciendo el Poder Popular y dándole por la jeta a aquellos que se la pasan hablando pajuatada de Venezuela en el mundo; con el Poder Popular, ejerciendo el Poder Popular”, agregó desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde presidió encuentro con la Comisión Nacional Electoral que organiza la convocatoria de los Jueces y Juezas de Paz.

El mandatario nacional fustigó los intentos de irrespetar a los venezolanos y venezolanas. “Todo el que se ha metido con Venezuela se ha secado, todo aquel que ha malhablado de Venezuela se cae, todo el que hable o se meta contra Venezuela y su democracia se secará y el pueblo venezolano seguirá su rumbo feliz, su rumbo en rumba y en alegría”, auguró y reiteró el karma que le cae a quienes pretenden dañar a la República Bolivariana de Venezuela.

Además, recordó que luego de las elecciones para jueces del 15 de diciembre, se realizará en Venezuela, el próximo 17, una nueva plenaria del Bloque Histórico. “El Bloque Histórico tiene que organizarse, con las inmensas fuerzas, social, cultural, política. Todo, de esa inmensa fuerza espiritual de toda la República, de todo el país”, instó.

Acotó que en Venezuela existe un Bloque Histórico poderoso, que lo empezó a construir el Comandante Hugo Chávez y continúa siendo fortalecido con el Poder Popular y el Gobierno Bolivariano que preside.

“Chávez no le comió coba a nadie en este mundo, y este pueblo aprendió de Chávez y no le comemos coba a nadie, compadre. Nosotros lo que vamos es pa´lante a construir nuestro Bloque Histórico y a construir nuestra Patria según (lo que diga) nuestro pueblo, no según lo que quiera el imperio ni los fascistas ni los cobardes que se arrodillan al imperio”.

“Allá los fascistas que se arrodillan al imperio, acá los valientes y patriotas”, consignó.

VTV