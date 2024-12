Ciudad MCY.- “Hago un llamado al Caribe, al Caricom, alerta, que está el Comando Sur provocando a nuestra región y aquí está Venezuela lista y bien plantada para defender sus derechos históricos. A buen entendedor pocas palabras”, advirtió, este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al denunciar la presencia de fuerzas militares de EE.UU. en la zona venezolana reclamada ante la ocupación ilegal incitada por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana.

¡Atención, Caribe, allá está el Comando Sur y ahí están tratando de montar bases militares en nuestra Guayana Esequiba!. ¿Quién es el provocador? ¿Quién es el violador? ¿Quién es el entreguista, que se arrastra a los intereses militaristas del imperio norteamericano?”, denunció el jefe de Estado, durante la emisión del programa multiplataforma Con Maduro Live de repente.

Explicó el presidente venezolano que el canciller Yván Gil, le alertó sobre esta visita del mandatario guyanés, ante lo que significa la provocación militar en ciernes.

“El presidente de Guyana realiza una visita al Comando Sur, está en el Comando Sur con el nuevo jefe del Comando Sur. Ellos creen que pueden atemorizar a Venezuela. Yo le digo a la Caricom, le digo a los primeros ministros del Caribe, pendientes con la otrora República Cooperativa de Guyana, que yo creo que su historia de república cooperativa la traicionó. Ahorita será la Colonia de la Exxon Mobil de Guyana, y actúa como colonia”.

“¿Quién manda en lo económico y lo político? manda la Exxon, no se mueve nada en Guyana si no tiene la orden de Exxon”, lamentó Maduro al reclamar la arrogancia de la trasnacional petrolera estadounidense en una zona sensible de América Latina.

Recordó que, en lo militar, también las autoridades guyanesas han declinado para que fuerzas extranjeras tomen posiciones que no les corresponde. “Pero yo le puedo decir quién manda en Venezuela. Los venezolanos y venezolanas, nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), heredera de Ayacucho, Junín, Boyacá, Carabobo, Pichincha, nuestra fuerza de Libertadores y Libertadoras”.

“¿Quién manda militar y policialmente en Guyana?. Tengo que decir, lamentablemente, que verdaderamente es muy vergonzoso, muy vergonzoso para la dignidad de los pueblos del Caribe.

Al repudiar la presencia de las autoridades militares de EE.UU. en la zona esequiba, reiteró que es ilegal que este Comando Sur tenga el mando, las decisiones y todo el poder en una república que es supuestamente soberana para intentar agresiones contra Venezuela.

“El Comando Sur, como ustedes saben, es enemigo de la paz en América Latina y el Caribe, así que le hago un llamado al Caribe, al Caricom. Alerta, alerta, alerta, el Comando Sur está provocando a nuestra región”, reiteró.

VTV