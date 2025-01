Ciudad MCY.- La vicepresidenta de Argentina y titular del Senado, Victoria Villarruel, se quejó de su salario en medio de la polémica por las remuneraciones que los senadores reciben, señalando que gana mucho menos que los legisladores. “Me pagan dos chirolas y soy vice», escribió en sus redes.

«Encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función. Pero algo es claro, sin Poder Legislativo, con todos sus problemas, nos convertimos en una dictadura que es lo primero que hacen las tiranías, cerrar el Congreso, así que ojo porque eso no es democracia», escribió en lo que parece ser un mensaje medio encubierto contra el presidente Javier Milei, quien es un crítico del Congreso, a cuyos integrantes llama “ratas” y que por decreto dejó el salario de Villarruel y el suyo sin cambios en marzo.

Congelado todo

La vicepresidenta anunció el jueves la decisión de extender por tres meses la medida que ordena congelar las dietas de los senadores. Al publicar el decreto en redes sociales, la alta funcionaria luego participó en un intercambio de comentarios con sus seguidores.

«Si de mí dependiera, lo tendrían congelado por todo el año. Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice», escribió Villarruel, que recibe alrededor de 2,9 millones de pesos (unos 2.800 dólares) con los descuentos y aportes, precisan medios.

En otro comentario, la vicepresidenta incluso habló de su sueldo en el contexto del alto incremento de precios por la inflación reinante. «Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad», indicó.

Villarruel también afirmó no saber si los senadores tienen otras entradas, pero que a ella no le da el tiempo para nada.

«Desconectada de la realidad»

Por su parte, Milei respondió a los comentarios de Villarruel en una entrevista con radio Mitre, y describió una de sus frases como «muy desafortunada» e indicativa de «no entender cuál es la realidad de los argentinos y del esfuerzo que hicieron».

Y la incluyó en la llamada «casta» que él dijo iba a destruir junto al Estado argentino. «Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos», añadió.

También mencionó que la vicepresidenta le había pedido un aumento de sueldo y que se lo negó argumentando que «había que acompañar el esfuerzo de los argentinos».

En realidad, en marzo de 2024, Milei se vio obligado a anular un aumento de sueldo para los altos cargos del Gobierno que él mismo había firmado y aprobado, y que lo favoreció con 48 % más en su salario, pero achacó el motivo de la “confusión” a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

Según el comunicado publicado por la Oficina del Presidente en es aocasión, por decisión del mandatario “quedan anulados los aumentos al personal jerárquico de la Administración Pública Nacional, incluidos presidente, vicepresidente, ministros y secretarios”, y se deslindó del polémico aumento, culpando a otros.

Fuente: RT