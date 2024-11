CIUDAD MCY.-Venezuela es un país socio de los BRICS y en la reciente Cumbre celebrada en Kazán, Rusia, participó en más de 200 reuniones con representaciones de los países integrantes de la alianza, y pese al veto de Itamaraty, Venezuela será socio pleno de los BRICS tarde o temprano, «vamos a ejercer el derecho a pertenecer el sur global», así lo explicó el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, en el programa Cable a Tierra, que transmite VTV Radio.

Al referirse al veto de Brasil, explicó que «eso estaba cantado»,puesto que, muchos de los funcionarios brasileños habían declarado contra Venezuela, lo que alertó al Gobierno nacional y a la opinión pública. No obstante, pese a estas acciones, el presidente de la federación de Rusia, Vladímir Putin invitó en dos oportunidades, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro a la Cumbre de los BRICS.

En ese sentido, el vicepresidente señaló que una muestra de que Venezuela forma parte de los BRICS, es la firma de un acuerdo con TV BRICS. «La extrema derecha teme la concreción de un mecanismo para liberarse del yugo de las medidas coercitivas unilaterales. Con los BRICS se construyen mecanismos alternativos. No es una sorpresa que el presidente Maduro asistiera a la cumbre, fue muy esperado en Kazán”, añadió.

«En la Cumbre, fuimos a aportar a la misión de este mecanismo. El planteamiento que le dio el presidente fue acertado, fue un aporte para un mundo diferente, fue un discurso muy replicado, por eso el veto de Brasil fue vergonzoso, ellos mintieron cuando dijeron que no tenían nada contra Venezuela, no hicieron objeciones. Los BRICS no están como un mecanismo para imponer sesgos políticos”, dijo Ñáñez, al enfatizar que el referido organismo es un mecanismo de alianza geoeconómica. «Cada país tiene un mecanismo electoral, no están sometidos por el estándar de Estados Unidos en el aspecto político».

En ese orden de ideas, calificó como absurdo que un país soberano le pida a otro país que muestre pruebas de sus elecciones. «Eso es una falta de respeto, no hay manera de poner en el papel sobre eso. Da pena ajena, no se sabe bien quiénes son sus jefes”. Igualmente, firmó que, desde los BRICS, se lucha por el nuevo equilibrio mundial, y el veto de Brasil “va en contra del espíritu de los BRICS. No mira qué ha hecho Venezuela por Brasil, dónde estuvo Venezuela cuando se intentó dar un golpe de Estado. Es un gesto desleal, tarde o temprano, Venezuela ingresará a los BRICS”.

Frente a este golpe de sectores de ultraderecha en Brasil, el también ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, indicó que el presidente Maduro hace planificación en diversos escenarios. “El objetivo estratégico de Estados Unidos era que Venezuela no entrara a los BRICS, no pudieron ganar unas elecciones, ni con el golpe de Estado. El 10 de enero no podrán evitar que el presidente Nicolás Maduro sea investido constitucionalmente”.

Apuntó que Venezuela ha desplegado su capacidad diplomática, al tiempo que valoró como positiva la gira de la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la construcción del sur global, planteada por el Comandante Hugo Chávez . «Trabajamos por el futuro del país” dijo.

Por su parte, la periodista Karen Méndez expresó que en los BRICS se respeta el derecho internacional, pero Brasil con este veto, tomó una práctica de Estados Unidos, «estos funcionarios brasileños obviaron que Venezuela contribuyó con la paz en Colombia», concluyó.

FUENTE VTV