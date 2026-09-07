13 medallas marcan el nuevo rumbo ciclístico de Aragua

La participación de la selección en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Juvenil y Élite Trujillo 2026 dejó en claro los resultados de estrategia y entrenamiento implementados en el último año

CIUDAD MCY.- Un total de 13 medallas consagraron a los atletas aragüeños como ganadores absolutos del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Juvenil y Élite Trujillo 2026, pero este logro no se alcanzó únicamente en la carretera, pues detrás del éxito se necesitaron horas de planificación, trazado de estrategias y determinación por parte del equipo.

El cambio en relación a los resultados del año anterior, tanto en participación como en estadísticas, fue notorio. De tener a un solo representante azulgrana en el Nacional 2025 se pasó a 27 pedalistas a la edición 2026, quienes en las distintas categorías obtuvieron siete preseas de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

El presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, catalogó como significativo el avance, luego de ocho meses de trabajo y la creación de una comisión técnica para mejorar el desempeño de la Asociación de Ciclismo. “Llegaron profesores de otros estados del país, quienes aportaron conocimientos, también fuimos al encuentro con atletas élites que se encontraban sin oportunidades”.

En un plazo de tiempo relativo se hicieron los ajustes y cambios necesarios, mismos que se manifestaron con la primera victoria de la entidad en un campeonato nacional de ruta. “Se vio la reivindicación en mediano plazo de estos atletas para que hoy Aragua tenga una de los mejores delegaciones del país”, subrayó.

50KM DE FUGA

El presidente de la comisión técnica, Edgardo Díaz, destacó el aumento de competitividad y rendimiento, aun con miras de aumentar los números para próximos eventos.

Uno de los hechos que demostró el resultado de la preparación fue la fuga de María Joaquina Sánchez, quien se escapó del pelotón por durante unos impresionantes 50 kilómetros. “Trabajó esa distancia a 42°C con el corazón (…) la noche anterior le pedimos que descasara y se alimentara bien, porque sabíamos que la oportunidad se iba a presentar”.

Asimismo, reconoció la labor del cuerpo técnico, preparadores físicos, masajistas, carro auxiliar y mecánicos, pues son parte fundamental de la victoria. “Hoy se nos da este campeonato absoluto, que nos permite el reconocimiento del país”, apuntó.

EXPERIENCIA CAMPEONA

En la categoría ruta juvenil, Joseny Céspedes, de 18 años, recorrió 68 km en dos horas y seis minutos, una experiencia que agradeció a Dios, sus padres, autoridades, entrenadores y a los patrocinantes.

“Cuando solo faltaban ocho kilómetros sentía que no podía más, pero pensaba en mi familia, en la persona que llegó devastada en el mes de diciembre y ahora es la campeona (…) era un momento decisivo, cualquiera podría haber ganado”, relató sobre la experiencia.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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