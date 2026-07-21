23 millones de firmas impulsan propuesta «Echar Argentina del Mundial»

CIUDAD MCY.- La FIFA ha confirmado que Argentina será investigada por las escenas «repugnantes» al final de la final del Mundial; una petición para expulsarla suma más de 23 millones de firmas.

Qué divertido ha sido este Mundial… Lástima que la FIFA y Argentina lo hayan acabado arruinando.

Es una sensación que comparten muchos usuarios en internet, convencidos de que este año el torneo ha dañado aún más la imagen del fútbol, ya sea por los precios desorbitados de las entradas, las polémicas “pausas de hidratación”, la relación Trump-Infantino que desembocó en el sonado escándalo de la tarjeta roja, algunos arbitrajes más que discutibles y las acusaciones de favoritismo… La lista es larga y no dejó de crecer hasta la final, en la que España derrotó a Argentina por uno a cero en la prórroga.

De hecho, la FIFA ha confirmado que Argentina se enfrentará a una investigación por las trifulcas con jugadores de España, en las que habrían participado futbolistas como Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, así como el segundo entrenador Roberto Ayala.

Molina pareció lanzar un puñetazo al capitán español, Rodri, cuando pasó a su lado, mientras que Paredes se encaró con el español Eric Garcia.

Ante estas escenas lamentables, la comisión disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de ética para esclarecer lo ocurrido.

Las acciones de la selección argentina podrían considerarse como «una vulneración de las normas básicas de conducta decente» y «un comportamiento que desprestigia el fútbol y/o a la propia FIFA».

Era algo que se venía gestando, porque apoyar a Argentina durante el Mundial se volvió cada vez más problemático a medida que avanzaba la competición. La selección y sus aficionados se hicieron virales por los peores motivos, ya fueran cánticos racistas, decisiones muy discutidas en el partido de cuartos de final contra Egipto que parecían apuntar a un favoritismo, o una pancarta en la que se leía ‘Las Malvinas son Argentinas’ (‘The Falklands are Argentine’) durante la celebración posterior a la semifinal contra Inglaterra, por citar solo algunos ejemplos.

La teoría conspirativa de que el Mundial estaba amañado a favor de Argentina ganó mucho terreno en internet, y muchos expresaron su «repugnancia» y su enfado mediante vídeos y fotos generados con inteligencia artificial.

El citado fiscal disciplinario y de ética tiene capacidad para imponer una sanción a escala mundial, y una petición titulada ‘Argentina Out’ reclama que el país sea expulsado del torneo de forma permanente.

En su descripción, la petición acusa a la FIFA y a los árbitros de estar «parcialmente a favor de Lionel Messi y Argentina» y añade: «¿Por qué debería competir el resto del mundo si el ganador ya está decidido? Echen a Argentina del Mundial y den al resto una oportunidad justa».

Ya cerrada, la iniciativa ha reunido más de 23 millones de firmas, 23.316.108 para ser exactos.

Lo más llamativo es que ha estado a punto de batir un récord mundial, ya que el récord Guinness de la petición con más firmantes se sitúa en 24.319.181.

Ese récord sigue en manos del movimiento Jubilee 2000, de 1997, que pedía la cancelación de las deudas impagables de los países más pobres del mundo antes de finales del año 2000.

Por muy poco…

«Más de 23 millones de personas de 170 países firmaron esta petición en menos de una semana», afirma la viral petición ‘Argentina Out’. «La FIFA nos ignoró, pero España cumplió. Gracias, España».

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA