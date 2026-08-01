José Díaz revalida su título en lucha libre en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

CIUDAD MCY.-El gladiador olímpico en Río 2016, José Díaz, revalidó el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los 125 kg de la lucha libre en la cita multideportiva de Santo Domingo 2026 frente al mismo rival al cual venció en San Salvador 2023.

El luchador criollo se impuso por 3-1 para hacerse con su segunda victoria consecutiva sobre el puertorriqueño Jonovan Smith en el enfrentamiento final.

Díaz completó una sólida actuación desde la fase de cuartos, donde logró una victoria ajustada de 4 a 3 que se definió fuera del tiempo reglamentario ante el dominicano Elison Adames.

Seguidamente, en el combate semifinal, el nacional venció con superioridad de 7-1 al mexicano Leonardo Guerrero para asegurar su segunda presencia consecutiva en la final de los 125 kg.

En esa instancia, Díaz se mostró en confianza sobre el colchón ante Jonovan Smith, logró un inicio dominante en la primera parte. Sumó los 3 puntos técnicos y, con su gran defensa, solo permitió un punto de descuento en el segundo periodo de tres minutos para cerrar con 3-1, idéntico resultado al de 2023, donde también comandó en la división de los 125 kilogramos.

PLATA Y BRONCE

Por su parte, Ibsen Aguiar añadió medalla de plata al ceder en la final 10-0 por superioridad técnica ante el cubano Geannis Garzón en la categoría de los 74 kg. La tercera medalla para la lucha nacional fue el bronce de Pedro Mejías (57 kg) tras derrotar 5-3 al dominicano Maximilan Leete.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA