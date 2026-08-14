Un sismo de magnitud 5,2 golpeó el sur de España

CIUDAD MCY .-Un sismo moderadamente fuerte de magnitud 5,2 golpeó España el sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El temblor ocurrió a la 1:04 a. m., hora de Europa central, a aproximadamente 1 kilómetro al suroeste de Otura, España, según muestra la información de la agencia.

Conforme los sismólogos revisen la información disponible, podrían modificar la magnitud reportada del sismo. La información recopilada adicionalmente sobre el sismo podría provocar que los científicos del USGS actualicen el mapa de la severidad del movimiento.

FUENTE: THE NEW YORK TIME

FOTO: CORTESÍ