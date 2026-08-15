Firman acuerdo para impulso del desarrollo cinematográfico entre la UCV y Villa del Cine

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de promover la investigación, la capacitación técnica y el desarrollo en artes cinematográficas y la cultura audiovisual, la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Fundación Villa del Cine firmaron una carta de intención para el trabajo y la cooperación conjunta.

El documento fue firmado por el rector de la UCV, Víctor Rago Albujas, y el presidente de la Fundación Villa del Cine, Vladimir Sosa Sarabia, donde se llegaron a acuerdos en coordinación de esfuerzos en diversas áreas como pasantías y prácticas profesionales, formación conjunta e infraestructura y equipamiento.

De esta manera, el acuerdo contribuye a la formación académica de estudiantes de diferentes escuelas como Comunicación Social y Artes, para la producción de materiales cinematográficos que contribuyan al acervo cultural nacional. Asimismo, permite concretar a futuro otros convenios y alianzas estratégicas en el sector audiovisual.

FUENTE: VTV

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