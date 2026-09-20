Incendio en el volcán Imbabura devora 270 hectáreas en Ecuador

CIUDAD MCY.- Un incendio forestal de gran magnitud continúa activo en el volcán Imbabura, registrando una afectación preliminar de 270 hectáreas de los sectores Pucará Alto, Compañía Alto, Corazón de Imbabura y la parte posterior de San Pablo del Lago, en Ecuador.

De acuerdo con el reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, para combatir la emergencia se instaló un Puesto de Mando Unificado con la participación del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, la Policía Nacional, la Alcaldía y la Prefectura.

En el terreno operan 24 bomberos, 30 agentes municipales, dos drones de monitoreo y brigadas de comuneros y voluntarios.

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos identificó cuatro focos activos en Corazón, Camuendo, Guagua Imbabura y Yaku Mama.

Los bomberos lograron controlar el fuego en un 90 % en el flanco cercano a la laguna de San Pablo y evalúan el despliegue hacia el sector de Imbaburita.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

FOTO : CORTESÌA DEL CON MAZO DANDO