‎A celebrar el Día del Niño entre la historia y la innovación digital

‎La festividad trascendió su enfoque recreativo tradicional para consolidarse como un espacio de análisis sobre las garantías sociales y los retos educativos del siglo XXI*

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CIUDAD MCY.- El Día del Niño se celebra, una vez más, como oportunidad para reivindicar el papel de los más pequeños en el desarrollo de las sociedades modernas.

Si bien la fecha se asocia a la entrega de obsequios, actividades recreativas en parques y celebraciones de carácter familiar, el origen y evolución demostraron que su verdadero propósito está ligado a la protección de los derechos humanos de la población infantil.

‎A lo largo de décadas, las comunidades transformaron esta conmemoración en un barómetro social e institucional idóneo para medir y debatir sobre las condiciones de vida, la calidad educativa y el desarrollo integral de las nuevas generaciones de ciudadanos.

‎La celebración se remonta a las trágicas consecuencias de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que dejó a miles de infantes en condiciones de extrema vulnerabilidad, desnutrición y desamparo en todo el continente europeo.

‎Ante la alarmante y dolorosa realidad, la activista Eglantyne Jebb fundó la organización Save the Children y redactó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en el año 1923. Este documento pionero fue adoptado formalmente por la Sociedad de Naciones en 1924, marcando el primer hito de reconocimiento legal internacional de la infancia.

‎Posteriormente, en 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó instituir el «Día Universal del Niño» para consagrar la fraternidad mutua, un proceso que culminó con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989.

‎DERECHO AL JUEGO

‎Uno de los temas que acaparó el mayor interés de sociólogos, psicólogos y pedagogos infantiles durante los últimos años fue la revalorización del juego libre como un elemento indispensable para el desarrollo cognitivo, motriz y emocional.

Diversos estudios científicos comprobaron que las actividades lúdicas no estructuradas permitieron a los infantes desarrollar habilidades críticas de resolución de problemas cotidianos, adaptabilidad social y manejo de la frustración.

‎Los expertos insistieron en que el juego no constituye un simple pasatiempo, sino la principal herramienta natural de aprendizaje, mediante la cual los seres humanos exploran sus capacidades sensoriales, estimulan su imaginación tridimensional y asimilan normas básicas de su entorno comunitario durante sus primeros años de vida.

‎SALUD MENTAL Y NUEVOS ENTORNOS

‎El segundo aspecto de interés colectivo que cobró relevancia en las agendas sanitarias, a nivel internacional, fue el cuidado de la salud mental y emocional de los menores de edad, así como, los efectos derivados de las dinámicas domésticas modernas, presiones académicas y el aislamiento ocasional, que evidenciaron la urgencia de diseñar políticas públicas orientadas al apoyo psicológico preventivo tanto en las escuelas como en los hogares.

‎Las instituciones de salud pediátrica detectaron un incremento estadístico en los diagnósticos de ansiedad y trastornos de adaptación social en niños de edad escolar, lo que impulsó a los especialistas a recalcar la necesidad de fundar entornos seguros, empáticos y libres de violencia, donde los infantes pudieran expresar sus emociones de forma saludable.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

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