Abanderada delegación venezolana rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026   

CIUDAD MCY .- Con el objetivo histórico de recuperar el protagonismo en el área Centroamericana y del Caribe, este martes fue abanderada la delegación nacional de 552 atletas, 296 hombres y 263 mujeres, que parten a Santo Domingo, República Dominicana, con la meta de disputar el tercer lugar de la tabla general y superar la barrera de las 60 medallas de oro.

El honor de portar el estandarte nacional en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 recayó en la judoca Karen León y el taekwondista Luis Álvarez, quienes recibieron la Bandera Nacional de parte del vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, quien estuvo en compañía del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo y la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto.

En el marco del acto, el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, hizo énfasis en que cada uno de los atletas venezolanos que salga a competir en la justa lo haga pensando en todos esos niños y todas esas familias que fueron afectados por el doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

“Pongan todo el amor, toda la fuerza para ver si de alguna manera podemos devolver un poco la sonrisa a ellos (…) Y cuando regresen, les pido que vayan a un campamento donde están las familias refugiadas y abracen a esos niños, guinden esas medallas en el cuello de esos niños, vayan a luchar por este país. Que Dios los bendiga”, sentenció.

Cabe destacar que, Venezuela tendrá participación en 40 deportes (56 disciplinas) en la justa regional que se inicia este viernes y se extenderá hasta el próximo 8 de agosto.

La cita, que reúne a más de 6.000 atletas del área centroamericana y del caribe, será escenario para que los atletas de 19 deportes busquen su clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que representa un paso más dentro del ciclo olímpico que terminará en Los Ángeles 2028.

COMPROMISO CON VENEZUELA

Por su parte, la abanderada femenina por parte de la delegación nacional, la judoca Karen León, no ocultó su satisfacción por portar el tricolor nacional en el desfile inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, al tiempo que destacó, que esta es una oportunidad de representar a todo ese pueblo venezolano que está atravesando momentos difíciles, a quienes perdieron sus hogares, a quienes perdieron sus familiares y en especial a todos esos niños afectados por la tragedia que arropó al país el 24 de junio.

“En nombre de nuestro compañero y la delegación, les aseguro que vamos a entregar el alma en cada prueba. Competiremos con la cabeza en alto y el corazón en llamas, porque como venezolanos no hay adversidad que nos detenga, porque crecemos en los momentos más difíciles y esa es nuestra esencia, que ante la complejidad siempre salimos adelante”.

Finalmente, hizo un llamado a todos sus compañeros atletas a traer a Venezuela esas alegrías que tanto necesita en estos momentos tan difíciles que vive la nación. “Vamos a demostrarle al mundo que como venezolanos, cuando soñamos en grande, no hay rival que nos detenga”, concluyó.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY

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