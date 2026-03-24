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Aragua

Acondicionan carretera de Ocumare de la Costa para el disfrute de propios y visitantes

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PorMilexis Pino

Mar 24, 2026

Las mejoras en la infraestructura vial buscan garantizar mayor seguridad, movilidad y bienestar a todos los turistas que visiten la entidad en esta conmemoración religiosa

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de impulsar el fortalecimiento económico, turístico, gastronómico y cultural, para así mejorar significativamente la calidad de vida de los propios y visitantes en la Semana Santa 2026, se ejecutan labores de asfaltado en los kilómetros 21 y 22 de la carretera Local 07 del municipio  Ocumare de la Costa de Oro.

Esta acción, que está en estricto cumplimiento con las directrices del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, garantiza una infraestructura en óptimas condiciones, que asegura el tránsito seguro y cómodo para los turistas que disfrutarán de las paradisiacas costas aragüeñas en la venidera conmemoración religiosa.

Las labores son realizadas por cuadrillas técnicas de la empresa regional Vías de Aragua, quienes ejecutan la preparación del terreno, el riego de adherencia y la colocación de la capa asfáltica, garantizando un proceso de rehabilitación adecuado.

Esta acción asegura vías con más estética urbana, donde los transeúntes sientan mayor seguridad, movilidad y bienestar para así volver una y otra vez de los encantos que ofrece el Eje Costero de la entidad.

Es importante mencionar que, estas acciones se realizan de manera continua en toda la entidad, debido que el Gobierno regional liderado por la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez ha priorizado la constante mejor de las vías que unen a cada municipio.

YORBER ALVARADO 

FOTOS: CORTESIA

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