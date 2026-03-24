Jornada “Cada gota cuenta” se concentró en las calles de Linares

Los ciudadanos se comprometieron en realizar actividades que cuiden el vital líquido como; cerrar bien el grifo, reparar fugas en casa y reutilizar el agua de lluvia

CIUDAD MCY.- En las calles del municipio Francisco Linares Alcántara, la Brigada Contra el Cambio Climático (BCCC) de Aragua realizó un significativo despliegue con la jornada “Cada gota cuenta”, con el objetivo de despertar conciencia sobre la importancia del buen uso del agua potable.

La actividad, enmarcada al Día Mundial del Agua que se conmemora cada 22 de marzo, busca que los ciudadanos apliquen hábitos responsables para cuidar el recurso hídrico.

El gran despliegue tomó la avenida Generalísimo Francisco de Miranda, donde el equipo de BCCC Aragua, con pancartas que tenían mensajes alusivos sobre «el agua no es solo un recurso, es el alma de nuestro planeta», abordaron a los ciudadanos con charlas educativas.

En la actividad, los aragüeños recibieron información sobre lo valiosa que es el agua para los seres vivos y la importancia de cuidar hoy para tener mañana.

Gracias a esta actividad los ciudadanos se comprometieron en atender el llamado de concientización y realizar actividades que cuiden el vital líquido como; cerrar bien el grifo, reparar fugas en casa y reutilizar el agua de lluvia, ya que cada gota cuenta.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA