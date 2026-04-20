Adiós a los errores: Instagram ya permite editar comentarios publicados

CIUDAD MCY.- La plataforma estadounidense Instagram anunció una nueva actualización que incorpora una función que permite a los usuarios editar sus comentarios tras publicarlos, dentro de un plazo máximo de 15 minutos, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad en la interacción.

En un comunicado, la empresa Meta, propietaria de Instagram, explicó que la función permitirá modificar los comentarios en un periodo limitado tras su publicación, con una indicación visible que señalará que el contenido ha sido editado.

Asimismo, subrayó que esta característica estará disponible para todos los usuarios sin necesidad de suscripción de pago.

La compañía destacó que esta herramienta brinda a los usuarios la posibilidad de corregir o ajustar sus comentarios de forma rápida, sin necesidad de eliminarlos y volver a publicarlos.

De esta manera, Instagram continúa probando nuevas herramientas destinadas a mejorar la interacción dentro de la plataforma, como parte de una estrategia más amplia para desarrollar funciones más flexibles y fluidas.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO : CORTESÍA