Administradores: el pilar silencioso detrás de cada organización

Más allá de llevar cuentas, la administración diseña procesos, gestiona talento, optimiza recursos financieros y anticipa cambios. En su día, un reconocimiento a la labor que hace posible el funcionamiento de empresas, instituciones y organizaciones

CIUDAD MCY.-Detrás de cada empresa que factura a tiempo, cada institución que paga su nómina y cada proyecto que llega a su meta, hay una gestión que lo hizo posible. Ese trabajo tiene nombre y, desde hace más de cuatro décadas, también tiene un día en el calendario venezolano: el Día Nacional del Administrador.

EL ORIGEN DE LA FECHA

La conmemoración responde a un hecho legislativo concreto: el 26 de agosto de 1982, la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 3.004 publicó la Ley de Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración. Esta ley formalizó una disciplina que en Venezuela se enseñaba de forma sistemática desde 1946, cuando la Universidad Central de Venezuela abrió su Escuela de Administración y Contaduría dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

QUÉ HACE UN ADMINISTRADOR

La profesión suele reducirse, erróneamente, a llevar cuentas. En la práctica, abarca mucho más: planificación estratégica, organización de estructuras, dirección de equipos y control de resultados.

Un administrador diseña los procesos que permiten que una organización funcione con eficiencia, gestiona sus recursos financieros y humanos, y anticipa los cambios que exige un entorno cada vez más competitivo. No hay sector que prescinda de esta labor: comercio, salud, educación, industria y organizaciones sin fines de lucro dependen, por igual, de una gestión administrativa sólida.

TAMBIÉN SE PRACTICA EN COMUNICACIONES

Ese principio se cumple también en instituciones de alcance comunicacional. Dentro de la Fundación Fondo Editorial Letras de Aragua, un equipo de profesionales ejerce funciones de regidor administrativo, funcional, financiero y de talento humano dentro de la estructura de Ciudad MCY, sosteniendo, día a día, el funcionamiento operativo de la institución.

Dentro de ese equipo destacan Mirla Sequera y José Medina, ambos licenciados en Administración, quienes asumen funciones diferenciadas dentro de la Fundación. Esa distribución de tareas refleja uno de los principios centrales de la disciplina: la especialización como vía para lograr eficiencia sin perder de vista los objetivos comunes de la organización.

MERECIDO RECONOCIMIENTO

A 44 años de la promulgación de la ley que le dio marco legal a la carrera, el Día del Administrador continúa siendo una oportunidad para reconocer a quienes, desde oficinas, fundaciones y empresas, hacen posible que los proyectos avancen.

En un país que exige cada vez más eficiencia en el manejo de sus recursos, la labor administrativa nacional, regional y local sigue siendo garantía de orden y continuidad.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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