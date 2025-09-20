«Adultos en Plata» brilló en el TOM

*** El evento contó con una programación variada en la que se destacaron la poesía, las artes escénicas y la danza; además, se reconoció la labor social de gran impacto en las comunidades ***

CIUDAD MCY.- Desde los espacios del Teatro de la Ópera de Maracay, se realizó el 1er Encuentro del Adulto Mayor “Adultos en Plata”, con la participación de agrupaciones de ocho municipios del estado Aragua.

Entre las coreografías podemos nombrar: “Mi despertar” (Girardot), Danzas “Dulce Amanecer”, coreografía de Nelly Rattia; “Gaita de Tambora” (Mariño), coreografía de Magaly Corte; “Amanecer Tuyero”, coreografía de Carmen Zapata; Declamación Leyenda del Horcón, por María Claret Ballesteros, del municipio Camatagua; “Canto de lavanderas” (MBI); “Ritmo de Venezuela”, coreografía de Cira Gámez (Sucre – Lamas); “Tierra Indígena”, coreografía de Herbis Arias; “Saber del Pueblo”, por Girardot; y “Baile de mi Tierra”, coreografía de Liliana Pace (Bolívar).

Durante el intermedio se entregaron reconocimientos a figuras de la danza como Maritza Domínguez, María Briwntow, Herbis Arias, Douglas García, Antonio Salazar, William Palencia y Nelly Rattia, por todo el apoyo y trayectoria artística en el estado Aragua.

En dicha actividad participaron más de 100 abuelas y abuelos de los municipios Bolívar, Camatagua, Lamas, Libertador, Mariño, Mario Briceño Iragorry, Sucre y Girardot. Esta actividad estuvo organizada por la profesora Estela Orraiz del “Maravilloso Movimiento”, contando con la animación de la licenciada Nelly Rattia.

PRENSA TOM | FOTOS│CORTESÍA