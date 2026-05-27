Alcalde Brullerby Suárez: “MBI vive un nuevo amanecer con obras y recuperación integral”

Durante una entrevista exclusiva con Ciudad MCY, el mandatario municipal explicó los avances en servicios públicos, intervenciones urbanas y atención preventiva en los diversos sectores que componen la jurisdicción.

CIUDAD MCY.- La transformación vial, preventiva y urbana de Mario Briceño Iragorry (MBI) marca un «nuevo amanecer para sus habitantes», así lo señaló Brullerby Suárez en una entrevista exclusiva a Ciudad MCY, donde presentó un balance de las obras ejecutadas en el municipio en materia de movilidad, asfaltado, mitigación de riesgos y recuperación de espacios comunitarios.

Durante la entrevista, el mandatario municipal destacó la puesta en funcionamiento de la nueva intersección vial de la avenida Universidad, proyecto que ubicado entre el Seguro Social y el Coliseo El Limón que incorporó semáforos inteligentes, señalización y pasos peatonales en una de las arterias más transitadas de la jurisdicción.

Suárez explicó que la obra fue diseñada para reducir la velocidad vehicular y disminuir accidentes en el tramo que conecta el sector, considerando que la es «una zona de alta circulación peatonal».

“Era una vía donde se transitaba a muy alta velocidad y lamentablemente ocurrieron accidentes fatales. Por eso tomamos la decisión de construir esta intersección”, afirmó.

Indicó además que los nuevos semáforos LED incorporan temporizadores visibles para conductores y peatones, resaltando jornadas de educación vial que actualmente se llevan a cabo en la municipalidad encabeza por Protección Civil (PC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El alcalde también defendió la habilitación del paso peatonal bajo la pasarela existente, señalando que anteriormente no existían condiciones adecuadas para adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

PLAN DE ASFALTADO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Otro de los puntos abordados por la máxima autoridad municipal fue el inicio del plan de asfaltado en Caña de Azúcar, que contempla la colocación de 10 mil toneladas de mezcla asfáltica en distintos sectores.

El burgomaestre informó que ya culminaron trabajos en el sector 6 y actualmente avanzan labores en la avenida 8 de Caña de Azúcar.

Asimismo, anunció intervenciones en la comunidad José Félix Ribas, La Candelaria y El Limón como parte de la primera fase del proyecto.

Suárez explicó que la recuperación vial fue programada luego de ejecutar sustituciones de colectores de aguas servidas y nuevas tuberías de agua potable, trabajos que requerían intervenir las calles y avenidas.

“No podíamos asfaltar sin resolver primero el problema estructural de los servicios públicos”, sostuvo.

PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN URBANA

En materia preventiva, el mandatario municipal señaló que el Plan Pre-Lluvias registra un avance de 95%, con labores de limpieza en quebradas, canales, alcantarillas y distintos tramos, concentrándose principalmente en sectores históricamente vulnerables como La Candelaria, Valle Verde y la parte alta de El Limón.

Durante la entrevista, Suárez también destacó la recuperación integral de 48 bloques en Caña de Azúcar, trabajos que incluyen impermeabilización, rehabilitación eléctrica, iluminación y mejoras en áreas comunes.

A estas obras se suman la rehabilitación del liceo Julio Morales Lara, espacios deportivos, iglesias y parques comunitarios.

El alcalde señaló que estas acciones forman parte del trabajo articulado entre el Gobierno nacional, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Gobierno regional, liderado por Joana Sánchez y el Gobierno municipal.

“Estamos viendo una recuperación integral en materia de vialidad, prevención, educación, deporte y servicios públicos”, expresó.

TAREA COMPARTIDA

Al finalizar la entrevista, el jefe municipal insistió en que la recuperación trasciende las diferencias políticas y debe convertirse en una tarea compartida entre gobierno y ciudadanía.

“Dejemos el odio”, expresó, al señalar que el municipio atraviesa una etapa de cambios visibles en distintos sectores, desde la vialidad hasta los espacios deportivos, educativos y de salud. Suárez aseguró que las obras actualmente en ejecución buscan devolver a las comunidades espacios dignos, mayor seguridad y mejores condiciones de vida.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: KAREN RODRÍGUEZ