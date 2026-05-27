Remodelan Taller de Educación Laboral e Instituto de Educación Especial en Aragua

CIUDAD MCY.- La Alcaldía del municipio Las Tejerías, realizó la entrega formal de la infraestructura totalmente remodelada y adecuada del Taller de Educación Laboral y del Instituto de Educación Especial Santos Michelena de la localidad.

Durante el acto de entrega de los espacios, el alcalde Régulo La Cruz estuvo acompañado por el personal docente y administrativo, así como por los estudiantes, quienes son los principales beneficiarios de esta importante obra de infraestructura social.

El alcalde La Cruz precisó que “hoy estamos reinaugurando este espacio que es para las personas especiales, todos los niños, niños y jóvenes especiales; es motivo de alegría, es motivo también de reafirmar el compromiso con las personas especiales; para nosotros es una prioridad la educación y es motivo de alegría y un motivo de reafirmar el compromiso con estos seres especiales”.

La recuperación de este espacio educativo garantiza un lugar óptimo, seguro y adaptado a las necesidades de los alumnos con diversidad funcional, en virtud de asegurar su bienestar integral.

FUENTE:VTV

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