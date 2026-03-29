Alcalde Régulo La Cruz entregó Memoria y Cuenta de su gestión de 2025

El acto contó con la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el secretario general de Gobierno, Félix Romero, acompañados por pueblo en general de la jurisdicción.

CIUDAD MCY.- Antes de culminar el primer trimestre del año el burgomaestre del municipio Santos Michelena, Régulo La Cruz presentó, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Concejo Municipal y la Contraloría Municipal, el informe de Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio del año 2025.

El acto legal, en cumplimiento con los principios de transparencia y rendición de cuenta establecidos en la normativa legal vigente, contó con la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el secretario general de Gobierno, Félix Romero, el Poder Popular y pueblo en general de la jurisdicción.

Durante la presentación, la principal autoridad local destacó los logros alcanzados en la jurisdicción, todos y cada uno enmarcados en el Plan de las Siete Transformaciones (7T).

TRABAJO EN EQUIPO JUNTO AL PUEBLO

Las acciones estuvieron enfocadas en la atención directa a cada uno de los tejerieños desde la diversificación económica hasta la recreación y la atención médica.

«Cada una de las metas alcanzadas es el resultado del trabajo en equipo, entre el Poder Popular y las comunidades» enfatizó La Cruz,

De igual forma, destacó la asistencia que se brinda a los ciudadanos a través de las Jornadas de Atención Integral que se desarrollan en las distintas comunidades.

Asimismo durante la actividad, el alcalde reafirmó su compromiso de seguir trabajando para procurar la mayor suma de felicidad y subrayó el papel protagónico que juega el Poder Popular en la toma de decisiones para el bienestar común.

Finalmente, La Cruz enfatizó su compromiso de continuar conquistando logros en los distintos ámbitos para la localidad, teniendo como principal objetivo el carácter humanista y el bienestar social de cada ciudadano.

YORBER ALVARADO

FOTOS:PRENSA GBA